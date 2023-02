ULTIMA OCCASIONE: iPad da 10,2″ scontato di 100€, PAGHI A RATE!

Pazzesco, tutti lo vogliono perché puoi pagarlo anche a rate! Non lasciarti sfuggire iPad originale 100% a 100€ in meno, pagabili anche in 5 rate.

Pazzesco, tutti lo vogliono perché puoi pagarlo anche a rate! Non lasciarti sfuggire iPad originale 100% a 100€ in meno, pagabili anche in 5 rate mensili direttamente da Amazon. Che occasione irripetibile!

Non puoi lasciarti sfuggire quest’occasione più unica che rara, anzi: è davvero l’ultima occasione per accaparrarsi questo Apple iPad 2021 di 9a generazione nel suo colore grigio siderale a sole 349€! Ben 100€ in meno rispetto alle 439€ di listino grazie al 21% di sconto, ma non è finita qui! Sapevi che puoi permettertelo pagandolo anche in 5 comode rate mensili da sole 69€ al mese? Pazzesco, Amazon è impazzito e tu hai davvero bisogno di approfittarne subito!

Un’occasione che potrebbe non ripresentarsi, quindi cosa stai aspettando? iPad da 10,2″ originale Apple da 64GB con WiFi è tuo per sole 349€, troppo bello per essere vero… ma in questo caso, lo è! Quindi non pensarci troppo, perché stanno per finire!

Mai visto un prezzo così basso per questo iPad! Corri su Amazon è l’ultimo giorno!

Domani potresti non trovare più questo sconto folle, quindi corri su Amazon per aggiudicarti gli ultimissimi pezzi di iPad di 9a generazione con il suo display da 10,6″ e il suo super chip A13 Bionic che dà una spinta in più alla CPU e alla grafica. Goditi tutto lo spettacolare display Retina, perfetto per disegnare con precisione, lavorare a un progetto o guardare un film, reso ancora più piacevole dalla funzione True Tone per una visione che non affatica gli occhi in qualsiasi condizione di luce.

Non pensarci troppo, davvero, potresti non trovare più la stessa offerta domani! Corri subito su Amazon e metti nel carrello questo super iPad originalissimo Apple pagandolo 100€ in meno del suo prezzo di listino, persino pagabili in 5 comode rate mensili!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.