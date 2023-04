TV TCL da 50”: OCCASIONE IMPERDIBILE su Amazon!

Non farti scappare la nuova TV della TCL, potrai trovarla su Amazon ad un prezzo super. Approfittane ora dello sconto super del 33%!

Ti piace guardarti comodamente i tuoi film preferiti oppure la partita della tua squadra del cuore? Se la risposta è sì non puoi farti scappare l'ultimo modello della TV della TCL.

DIVERTITI CON LA NUOVA TV DELLA TCL!

Non farti scappare un prodotto come questo, sono certo cheti farà vivere delle esperienze uniche. Non appunto, il tutto è stato realizzato con la tecnologia Quantum Dot. Quest’ultima ti permetterà di riprodurre un’infinità di colori e sfumature, per immagini brillanti e realistiche. Inoltre, grazie alla combinazione con la tecnologia 4K HDR PRO questa televisione offre un’esperienza High Dynamic Range (HDR) di alto livello.

Interessante il fatto che con la TV della TCL avrai una qualità d’immagine ottima. Tale risultato arriverà da qualsiasi sorgente (HDR10, HDR HLG, HDR10+, HDR DOLBY VISION e DOLBY VISION IQ). Grazie al super sconto del 33% potrai risparmiare e pagare il tutto 369.90 euro rispetto al prezzo iniziale di 549.99 euro.

La televisione in questione è stata realizzata con gli speaker ONKYO. Quest’ultimi sono stati progettati specificatamente per garantire una miglior precisione e chiarezza del suono. Inoltre, ti regalano un’esperienza realistica di suono Dolby Atmos. Non farti scappare questa occasione, sono certo che non te ne pentirai dati i diversi vantaggi del prodotto.

Da sottolineare il fatto che grazie a HDMI 2.1 e ALLM (modalità Auto Low Latency) potrai godere della ottima esperienza di gioco grazie alla latenza più bassa e l’impostazione automatica dell’immagine. Inoltre, avrai un doppio telecomando incluso e Assistente Google integrato.

Grazie a HDMI 2.1 e ALLM (modalità Auto Low Latency) potrai godere della ottima esperienza di gioco grazie alla latenza più bassa e l'impostazione automatica dell'immagine. Inoltre, avrai un doppio telecomando incluso e Assistente Google integrato.

