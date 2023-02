Tutto il sapore della pasta fresca grazie a Philips

Riscopri il gusto di assaporare la pasta fatta in casa, come quella delle nonne, con la macchina per pasta Philips in promozione

Se pasticciare in cucina e creare deliziosi manicaretti per tutta la famiglia è la tua specialità, non puoi non acquistare la macchina per pasta Philips, per gustare un piatto di pasta fresca quando e come vuoi. E sai qual è la novità? Amazon ha deciso di applicare uno sconto al prodotto, permettendoti di risparmiare e di acquistarlo a soli 132,99€.

Con uno sconto vantaggioso del 37%, il prezzo della macchina per pasta si riduce notevolmente, e diventa più accessibile a tutti. Un dispositivo facile da utilizzare, completamente automatico, che in meno di 10 minuti prepara dell’ottima pasta, che potrai condire a tuo piacimento, e sperimentare ricette sempre innovative.

Primi piatti sempre freschi e gustosi, grazie alla macchina per pasta Philips

Sia che tu ami cucinare, sia che tu stia approcciando ora alla cucina, la macchina per pasta Philips non può assolutamente mancare tra i tuoi strumenti. Sai perché? E’ automatica, semplicissima da utilizzare anche per chi è alle prime armi, ma i risultati sono eccellenti, professionali, e i tuoi ospiti si leccheranno i baffi.

Puoi sbizzarrirti come vuoi, con farine senza glutine, farina di farro, integrale, di semola. E se vuoi che la tua pasta abbia un colore unico, diverso dal solito, per rendere il piatto, oltre che buono, anche bello, aggiungi elementi vegetali, e dai una nota di brio alla preparazione. Inoltre, non dovrai preoccuparti di sbagliare ricetta o dosi, perchè la tecnologia di pesatura automatica pesa la farina, e indica l’esatta quantità di liquido da aggiungere nella macchina per la pasta.

Ci vorrà davvero poco per creare un piatto gustoso e genuino. Potrai sperimentare tutte e 4 le trafile, preparando spaghetti, lasagne, ma anche penne e fettuccine. Una macchina di qualità, come dimostra il marchio Philips, uno dei colossi in materia di elettrodomestici e dispositivi per la casa.

Gli impasti saranno perfetti, elastici, grazie alla lunghezza del tubo per impastare. Non deluderai il palato, anzi, non potrai più farne a meno, soprattutto dopo aver verificato la semplicità nel creare un piatto. Non perdere l’offerta, ed ordina subito la macchina per pasta Philips, così da riceverla prima di San Valentino. Quest’anno, stupisci il partner con una cenetta tutta home made.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.