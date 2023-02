Tutto il gusto del fritto ma SENZA OLIO: l’offerta è IMPERDIBILE

Ad oggi la Friggitrice ad aria Imetec è in sconto speciale su Amazon: approfittane prima che vada a ruba!

Finalmente potrete fare una scorpacciata di patatine fritte senza sentirvi in colpa! Basterà prepararle con la Friggitrice ad aria multifunzione marcata Imetec, ad oggi disponibile su Amazon in offerta pazzesca con uno sconto top del 20%.

L'elettrodomestico prezioso e utilissimo in cucina è acquistabile a soli 199 euro, anziché 249 euro.

Cucina sano con la Friggitrice ad aria multifunzione Imetec

La Friggitrice ad aria multifunzione marcata Imetec permette di friggere gli alimenti in breve tempo, lasciandoli croccanti fuori e morbidi dentro.

La tecnologia AirFry assicura una cottura uniforme degli alimenti, utilizzando pochissimo olio: potrai preparare tanti piatti leggeri e sfiziosi, senza rinunciare al piacere e al gusto del fritto. In più, grazie alle 4 resistenze e al vortice di aria calda, per la cottura saranno necessari pochissimi minuti.

Il dispositivo raggiunge la temperatura di 230° C in soli 4 minuti, quindi è subito pronta evitando perdite di tempo e sprechi di energia. In più è dotata di 12 programmi di cottura preimpostati per tante ricette diverse: si parte dalla carne e dal pesce, passando per verdure, pane, pizza e dolci. La modalità d’uso è semplicissima: grazie ad un pannello comandi digitale si seleziona il programma e sarà poi la friggitrice a gestire in modo automatico tempo, temperatura e modalità di cottura.

Il design dell’elettrodomestico è compatto e moderno, ma allo stesso tempo ha una capienza enorme di 18 litri: ciò vuol dire che puoi cucinare contemporaneamente piatti per tutta la famiglia e friggere fino a 750 grammi di patatine!

La Friggitrice ad aria multifunzione marcata Imetec è in offerta pazzesca con uno sconto top del 20%, quindi a soli 199 euro.

