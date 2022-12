Tutto il gusto del cioccolato belga, unito alla sostenibilità: Happy Belly è l’idea regalo originale

Happy Belly ha creato i cioccolatini di finissimo cioccolato belga, che si prendono cura dell'ambiente

Quest’anno, a Natale, regala qualcosa di gustoso, regala Happy Belly. La scatola, confezionata elegantemente, contiene una selezione di praline al cioccolato belga, ed incanterà i palati di chi li assaporerà. Grazie ad Amazon, puoi risparmiare il 3% sull’acquisto singolo, e fino al 10% con l’acquisto periodico. Con meno di 20€, potrai prendere per la gola le persone a te care e regalare loro un po’ di zucchero per addolcire le feste. Cogli al volo l’occasione, e fai un regalo con gusto.

Le praline al cioccolato, contenute in Happy Belly, sono al latte, fondente e bianco, con ripieni assortiti. Il cioccolato è esclusivamente belga. Alcuni cioccolatini potrebbero contenere alcol.

Quando il gusto incontra l’ambiente

Happy Belly non pensa solo al gusto, ma si preoccupa anche della salvaguardia della foresta più importante del mondo, quella pluviale. Infatti, i cioccolatini prodotti da questo brand sono fatti con il cacao che è Rainforest Alliance Certified , il che significa che non è solo buono, ma ha anche del “buono”. Con ogni acquisto, infatti, aiuti centinaia di agricoltori e le loro famiglie in tutto il mondo, contribuendo anche alla salvaguardia della foresta pluviale: mangia meglio, fai meglio. In questo modo, potrai gustare un prodotto di alta qualità, ad un prezzo onesto, e fare del bene, allo stesso tempo, al nostro pianeta.

Questo prodotto supporta la coltivazione sostenibile del cacao e la certificazione UTZ conferma la cura e l’attenzione all’ambiente durante tutto il processo di coltivazione. Happy Belly ci fa capire che, mangiar bene, non vuol dire pensare solo al gusto, ma anche alla materia prima, a come essa viene trattata, e a tutto quello che c’è dietro la creazione di un prodotto.

Scegli di risparmiare senza rinunciare alla qualità, e regala Happy Belly, un regalo da leccarsi i baffi.

