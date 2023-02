Tutti i tuoi dispositivi SEMPRE CARICHI grazie a questo oggetto!

Basta mille cavi e dispositivi sempre scarichi, acquista ora su Amazon la stazione di ricarica wireless a soli 23,19 euro.

E se ti dicessi che abbiamo scovato per te un oggetto che ti consente di ricaricare tutti i tuoi dispositivi Apple contemporaneamente? Sì, hai capito bene, puoi ricaricare il tuo smartphone, il tuo smartwatch e le tue cuffie bluetooth nello stesso momento semplicemente appoggiandoli alla stazione di ricarica wireless ORIEMAC 3. Puoi acquistarla ora su Amazon con lo sconto del 20% ad un prezzo davvero piccolissimo, solamente 23,19 euro.

Quante volte di avere tutti i tuoi dispositivi scarichi nello stesso momento? Da oggi con la stazione di ricarica wireless ORIEMAC 3 non sarà più un problema.

Ops smartphone scarico, prendi al carica batteria e lo attacchi alla presa di corrente. Cavolo anche l’orologio è scarico e anche gli auricolari. Da oggi tutto questo sarà un fastidioso e lontano ricordo perché non solo la stazione di ricarica ti consente una ricarica contemporanea di più dispositivi ma soprattutto per la sua semplicità. D’ora in poi invece di appoggiare il cellulare sul mobile o sul comodino lo appoggerai sulla stazione e così avrai sempre il tuo smartphone al massimo della carica senza neanche accorgerti di averlo ricaricato.

Usarla è semplicissimo, ti basterà collegare i tuoi dispositivi Apple al caricabatterie wireless. Alimentata dall’adattatore da 15W incluso, questo supporto di ricarica emette fino a 15 W per iPhone, 5 W per AirPods e 3 W per iWatch. Questo è dotato di un esclusivo design a doppia porta Lightning, appositamente progettata dare la massima velocità. Inoltre, il dock di ricarica wireless adotta una tecnologia di protezione intelligente, che fornisce controllo della temperatura e protezione da sovratensione per garantire la sicurezza. È necessario un solo cavo per caricare contemporaneamente iPhone, Apple Watch e Airpods, per un’esperienza di ricarica senza sforzo e soprattutto senza più problemi di cavi aggrovigliati.

La stazione di ricarica multifunzionale ORIEMAC 3 ha una grande compatibilità difatti è compatibile con iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/13/13 Pro/13 Pro Max/13 mini/12/12 Pro/12 Pro Max/12 mini/11/11 Pro/11 Pro Max/XS/XR/XS MAX/X/8/8Plus /7/7s/6, Apple Watch Series 8/7/6/5/4/3/2/1/SE, AirPods 1/2/3/Pro/Pro 2. Un dispositivo indispensabile per gli appassionati di Apple.

