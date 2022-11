Tutti ai fornelli, con il lievito pane degli angeli in PROMOZIONE

Il lievito pane degli angeli, numero unico nel suo genere, per dolci che mangerai con gli occhi

E’ finalmente arrivato il periodo migliore per fare dolci, quello delle feste natalizie, in cui sbizzarrirsi in cucina, e dare vita a mille squisitezze. Ma No lievito, No party, dunque Amazon ha pensato di applicare uno sconto sul lievito più famoso d’Italia, il lievito pane degli angeliRisparmiando il 27%. , potrai acquistare una confezione con all’interno tre bustine di lievito, a soli 0,85€. Ma non è finita qui. Infatti, grazie all’acquisto periodico, e non singolo, potrai risparmiare un ulteriore 5%.

Con oltre 80 anni di tradizione ed esperienza il lievito pane degli angeli assicura sempre un risultato perfetto e arricchisce tutti i dolci con una delicata fragranza di vanillina. Evocando la magia e la purezza legate al mondo degli angeli, veri e propri alleati di chi ama preparare dolci in casa, il lievito pane degli angeli, è inconfondibile nella sua bellissima confezione verde mare e blu cielo.

Il lievito degli angeli, per dolci paradisiaci

Il lievito pane degli angeli vanigliato è da sempre il magico alleato di chi ama preparare dolci in casa. Grazie alla lievitazione istantanea, è sufficiente aggiungerlo per ultimo all’impasto, mettere in forno già caldo, ed il gioco è fatto.

Si raccomanda di aggiungere il lievito per ultimo, al composto, e di amalgamarlo perfettamente. Una volta terminato l’impasto, metterlo nell’apposita teglia e infornarlo. Una cosa molto importante, è ricordarsi non aprire il forno durante la cottura, altrimenti il prodotto perderebbe il suo effetto, e il dolce non lieviterebbe. Ogni bustina contiene 16 gr di lievito, ed il fatto di essere suddiviso in mono porzioni, ti permette di utilizzarlo in tutta comodità.

Pane degli angeli è una garanzia, e il lievito è unico nel suo genere. Il sentore di vaniglia inebria la mente, oltre che le narici. Dietro ogni bustina, troverai una ricetta diversa. Così, anche se sei una persona indecisa su cosa preparare, che non ha tanta pratica in cucina, e alla quale non piace dilettarsi nella ricerca di nuove ricette, affidati ai suggerimenti di pane degli angeli, e sorprendi tutti con deliziose prelibatezze. Approfitta ora dello sconto sul lievito pane degli angeli, e scegli la soluzione di acquisto adatta a te.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.