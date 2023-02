Tutta la MUSICA di Sanremo 2023 a prezzo FOLLE

Le emozioni del Festival di Sanremo sono senza fine, non smettere di emozionarti e continua ad ascoltare tutta la musica che Sanremo ti sta regalando in queste fantastiche serate.

Finalmente il Festival di Sanremo è iniziato, ed è già entrato nel vivo. Le prime polemiche, i dibattiti, le opzioni, gli ospiti più o meno discutibili, ma soprattutto è una cosa che regna nel festival della musica italiana: la musica. Tante canzoni che ci accompagneranno per mesi quando canticchiamo sotto la doccia, in auto, tra balli scatenati e momenti malinconici. Tutto ciò è emozione, vitale per il nostro benessere. Puoi avere tutto questo se acquisti subito il CD di Sanremo 2023 su Amazon, a prezzo in MEGA PROMOZIONE, per adesso.

Puoi avere la magnifica opportunità di ascoltare e avere tutto in un esclusivo CD a solo 20,61 euro, prezzo super per una valanga di emozioni.

Se possiedi un account Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce gratuita in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento, molto utile per ottenere tutta la musica del tuo cuore in maniera veloce e rapida.

Ecco cosa contiene questo meraviglioso cd

Questo prodotto è una vera e propria reliquia contenente tutte le canzoni di questa edizione del Festival di Sanremo 2023.

Ecco tutte le canzoni presenti nel disco:

Disco: 1

1 Elodie – Due 2 Ultimo – Alba 3 Colapesce & Dimartino – Splash 4 Lazza – Cenere 5 Tananai – Tango 6 Coma_Cose – L’addio 7 Olly – Polvere 8 Ariete – Mare Di Guai 9 Leo Gassmann – Terzo Cuore 10 Colla Zio – Non Mi Va 11 Lda – Se Poi Domani 12 Articolo 31 – Un Bel Viaggio 13 Levante – Vivo 14 Sethu – Cause Perse

Disco: 2

1 Madame – Il Bene Nel Male 2 Cugini Di Campagna – Lettera 22 3 Marco Mengoni – Due Vite 4 Giogia – Parole Dette Male 5 Moda – Lasciami 6 Gianmaria – Mostro 7 Gianluca Grignani – Quando Ti Manca Il Fiato 8 Mara Sattei – Duemilaminuti 9 Anna Oxa – Sali 10 Will – Stupido 11 Rosa Chemical – Made in Italy 12 Paola & Chiara – Furore 13 Mr. Rain – Supereroi 14 Shari – Egoista Acquista subito su Amazon il CD del Festival di Sanremo

Desideri continuare ed emozionarti con le canzoni di Sanremo quando preferisci? Vuoi Sanremo sempre con te? Allora non perdere tempo, acquista subito il CD di Sanremo Su Amazon. Vivi l’emozione del festival della canzone italiana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.