Tutta la comodità del poggiapiedi, ad un prezzo super SCONTATO

Il poggiapiedi ergonomico Huanuo, ottimo per essere utilizzato in vari modi, e per correggere la tua postura, sia da sdraiato che da seduto

Sei spesso alla scrivania? Vorresti migliorare la tua postura con dei semplici accessori? Huanuo ha creato il poggiapiedida utilizzare quando e come vuoi. Con lo sconto del 28%, in occasione del Black Friday Amazon, potrai acquistarlo a 28,88€.

Questo poggiapiedi ergonomico da tavolo viene fornito con 2 cappucci opzionali, di cui una federa con rete traspirante per il comfort estivo. Il prodotto è molto versatile, infatti se la curva del cuscino del poggiapiedi è verso il basso, puoi dondolare i piedi per sederti in modo più dinamico. L’altezza del poggiapiedi può essere regolata manualmente in 2 diverse posizioni: 10,5 cm/15,2 cm, ed è facile trovare la posizione perfetta di cui hai bisogno.

Il poggiapiedi ergonomico per ogni tua esigenza: ottimo rapporto qualità prezzo

Il poggiapiedi eleva le gambe in modo da poter affrontare una lunga giornata con maggiore comfort e puoi anche salire sul poggiapiedi comodamente a casa per giocare al computer o guardare la TV sul divano. Ha un ingombro ridotto per un facile stoccaggio e trasporto.

L’anima in schiuma del poggiapiedi è realizzata in memory foam ad alta densità con un’eccellente resilienza, che consente ai piedi di adattarsi. Il cuscino per i piedi è abbastanza morbido da essere molto comodo quando ci metti sopra i piedi. Quando ti sdrai sul divano, guardi la TV e giochi al cellulare, puoi mettere il poggiapiedi sulle caviglie, sollevare i piedi, tenere a lungo, puoi avere una linea perfetta delle gambe; Perché utilizziamo cuscinetti in schiuma di alta qualità, che non sono facili da deformare, quindi puoi anche fare alcuni movimenti di yoga come strumento per la vita. Puoi capovolgere i nostri cuscini per i piedi e la parte inferiore dei cuscini per i piedi ha perline ghiacciate, offrendoti un’esperienza confortevole nella calda estate. Il cuscino per i piedi può essere utilizzato anche come un’altalena, dondolandosi avanti e indietro come un piccolo giocattolo, rendendo più piacevole il lavoro noioso.

E’ uno strumento di cui non potrai più fare a meno, perché vi sarà di aiuto ad alleviare sia i momenti di relax che quelli di lavoro. Acquistalo ora, approfittando dell’offerta Amazon, per risparmiare e godere di uno sconto irripetibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.