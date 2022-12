Non hai scuse: ecco TUTTI I TRUCCHI per non sostituire la TV

Sei preoccupato per lo switch-off delle TV, previsto a partire dal 20 Dicembre? Se non vuoi acquistare un nuovo televisore, ecco tutti i trucchetti!

Sei preoccupato per lo switch-off delle TV, previsto a partire dal 20 Dicembre? Se non vuoi acquistare un nuovo televisore, ecco tutte le alternative e i trucchetti per risparmiare tanti soldi e continuare a vedere i tuoi programmi preferiti.

Dal 21 dicembre 2022 si passerà progressivamente al nuovo digitale terrestre DVB-T2, che completerà la sua transizione agli inizi del 2021. Si inizierà quindi con il vedere solo canali in HD, per poi non poter visualizzare più nessun canale se non si passa al nuovo digitale terrestre. Ovviamente questo non coinvolge tutti i televisori, ma quelli un po’ più vecchi – seppur perfettamente funzionanti – diventeranno obsoleti. I televisori o i decoder comprati prima del 22 dicembre 2018 potrebbero restare al buio se non adeguati al nuovo standard. Come fare per evitare tutto ciò?

Decoder DVB-T2 che scompare dietro la TV

Con questo piccolissimo dispositivo, che scompare letteralmente dietro il televisore, riuscirai a guardare nuovamente il digitale terrestre senza alcun problema. Tuo a soli 28.99€.

Chromecast con Google TV

Per avere tutto a portata di telecomando – anche le piattaforme di streaming, utilizza il nuovo Chromecast Google Tv con telecomando vocale incorporato. Sfoglia tutti i contenuti senza cambiare app: Youtube, Netflix, Disney+, Apple Tv, Amazon Prime Video e DAZN. Solo 29.99€.

Amazon Fire Stick con telecomando vocale Alexa

Semplifica il modo in cui guardi la TV con i comandi vocali del telecomando di Amazon Alexa: tutte le tue piattaforme di streaming in una homepage facilmente consultabile, con Raiplay e Mediaset Infinity anche. Una pennetta intelligente da attaccare al televisore e gestibile attraverso un telecomando smart che ha tutte le migliori caratteristiche e la qualità Amazon. Tuo a soli 33.99€.

Non attendere oltre: il passaggio al nuovo digitale terrestre e allo switch off totale è alle porte. Non farti trovare impreparato e acquista subito uno dei dispositivi illustrati in questo articolo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.