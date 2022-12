Trattamento naturale per il viso, con il rullo di Giada Gua Sha

Il rullo di Giada Gua Sha si prende cura della tua pelle, la rende più morbida, elastica, fresca, ed è del tutto naturale

Prevenire l’invecchiamento della tua pelle è molto importante, anche se credi di essere ancora in un’età prematura. Inizia a prenderti cura della tua pelle con il rullo di Giada Gua Sha per viso, ora in offerta su Amazon a soli 8,49€. Acquistando 4 articoli, poi, risparmi un ulteriore 5%.

Il viso è la tua carta d’identità, quindi non perdere occasione per coccolarlo e migliorarlo. Con il rullo di Giada puoi stimolare il sistema linfatico e la circolazione sanguigna, e prevenire le rughette antipatiche che si formano in alcuni punti della tua faccia.

Scopri la magia del rullo di Giada Gua Sha

Contrariamente ad altri rulli in commercio, questo è realizzato con un telaio integrato in acciaio inossidabile, senza colla, che ne garantisce la durata per anni ed anni.

Realizzato a mano, con pietra di avventurina naturale al 100%, ti lascia la pelle fresca e morbida al tatto, e aiuta per a restringere i pori.

Alle due estremità sono presenti due rulli di diversa grandezza, per trattare parti differenti del volto. Se vuoi rinfrescare per bene la pelle, soprattutto al mattino, riducendo il gonfiore post dormita, riponi, per dieci minuti circa, il rullo in frigorifero. Quando andrai a passarlo sul volto, la sensazione di sollievo e di freschezza sarà immediata.

Non solo viso, ma anche braccia e collo: il rullo di Giada Gua Sha è ottimo rigenerare e rafforzare la pelle. Questo fantastico accessorio ti aiuterà anche a far assorbire meglio i tuoi prodotti di cosmesi, come creme e sieri.

Rilassa la tensione muscolare della tua pelle, e donale freschezza ed elasticità, con il rullo di Giada Gua Sha, ora in offerta su Amazon. Approfitta dello sconto, ed acquistalo subito.