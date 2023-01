Trasforma la tua scrivania in una soffice nuvola di tepore con questo dispositivo GENIALE!

Il Termoventilatore portatile De'Longhi è in grado di creare il microclima perfetto sia a casa che in ufficio

Con il freddo polare di questi giorni spesso ci si congela anche mentre si è seduti ore e ore alla scrivania, che sia in ufficio a casa. Per risolvere il problema e godervi un calore confortevole durante il lavoro (e non solo) provate il Termoventilatore portatile in ceramica marcato De’Longhi, ad oggi in super offerta su Amazon con uno sconto del 32%.

L’articolo preziosissimo nei mesi invernali è disponibile a soli 44,33 euro con spedizione gratuita e consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Attivando un abbonamento Amazon Prime potrete riceverlo direttamente a casa domani stesso quindi affrettatevi per non perdere un’occasione così allettante!

Termoventilatore portatile De’Longhi: caratteristiche e funzionalità

Il Termoventilatore portatile in ceramica marcato De’Longhi è il dispositivo perfetto per godersi il giusto tepore in qualsiasi luogo con il minimo dispendio energetico.

La combinazione fra il design della griglia dell’aria, il corretto flusso d’aria e l’esatta potenza richiesta sono in grado di creare il microclima perfetto. La griglia orientabile permette di controllare la direzione del flusso d’aria con precisione, in modo tale da orientare la nuvola di calore ovunque desideriate e stando comodamente seduti alla scrivania, sia in ufficio che a casa.

L’apparecchio raggiunge un massimo di 350 W, la potenza per scaldare le mani e farvi sentire sempre a vostro agio in qualsiasi luogo. Il termostato è regolabile in base alle vostre esigenze con temperature che vanno dai 5°C ai 28°C. Anche la sicurezza è garantita con la funzionalità di spegnimento automatico in caso di ribaltamento accidentale o surriscaldamento.

Inoltre, il prezioso dispositivo è super comodo da trasportare dovunque voi vogliate grazie ad una pratica maniglia a forma di laccio e alla luce pilota in dotazione. L’offerta Amazon è, quindi, imperdibile: ad oggi il Termoventilatore portatile in ceramica marcato De’Longhi è acquistabile con uno sconto del 32%, cioè a soli 44 euro inclusa spedizione gratuita!

