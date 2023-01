BASTA VIOLENZA: la Trappola per Topi che rispetta la loro vita

A nessuno piacciono topolini in giro per casa, ma non è un buon motivo per ucciderli senza pietà o con metodi barbarici: questa nuova ed economica trappola per topi vivi è etica e rispettosa: scopri di più.

Ok, siamo d’accordo: avere un topo in casa non è affatto gradito. A parte la brutta reputazione che questi minuscoli roditori si portano dietro, però, la maggior parte delle volte si parla di animaletti davvero innocui e molto spaventati dalla situazione. Un topolino che si aggira in casa o in negozio arriva per fame, ma il contesto lo spaventa. Non è necessario ricorrere a metodi violenti e decisamente antichi per “sbarazzarsi” del povero topolino. Perché uccidere un essere vivente che non ha colpe, quando possiamo dolcemente invitarlo ad uscire di casa?

Motel Mouse è la trappola etica per topi, gentile ed extra large, che non ferisce e non uccide i topolini. E’ sicura sia per i bambini che per gli altri animali domestici che vivono in casa, ed è la soluzione più rispettosa per sbarazzarsi dei topi.

Rilascio senza tocco, facile e riutilizzabile

L’installazione della trappola è facilissima, ed è pronta in un minuto. Successivamente potrai rilasciare in natura il topino senza toccarlo, grazie al design intelligente. La trappola è riutilizzabile, perché facilissima da pulire anche in lavastoviglie. Perfetta per topolini piccoli e topolini fino a 13 centimetri. Nella trappola puoi mettere biscottini, noccioline, carne o burro di arachidi per essere sicuro di attirare l’animaletto al sicuro.

Cosa aspetti? Opta per una soluzione umana, etica, sicura per te e per gli altri animali: Motel Mouse è la trappola per topi che evita la violenza e che costa solamente 15.15€ grazie al coupon sconto dell’11% Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.