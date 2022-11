Trapano professionale Dewalt: con il MEGASCONTO del 50% risparmi 280 euro

Il trapano professionale Dewalt ora è in offerta ad un prezzo incredibile. Puoi acquistarlo su Amazon e risparmiare ben 280 euro grazie allo sconto del 50%

L’offerta è pazzesca ma lo è anche questo trapano professionale, anche avvitatore, del marchio Dewalt. Comincia sin da ora a fare i tuoi lavori in casa come un vero professionista risparmiando tempo e anche denaro.

Il trapano professionale di cui hai assolutamente bisogno in casa

Con una velocità massima di rotazione di 2250 rivoluzioni al minuto questo attrezzo è davvero una bomba per i lavori di fai da te e non solo. Questo trapano Dewalt è ultra leggero, compatto, preciso e maneggevole. Il controllo delle applicazioni avviene tramite 3 velocità del motore.

Le batterie 18 V e 5.0Ah XR offrono la massima autonomia e consentono di effettuare anche lavori per lungo tempo senza la necessità di ricaricare e quindi interrompere l’attività. Presenta un sistema di illuminazione led 3X che consente una maggiore visibilità in fase di utilizzo.

Grazie poi alla modalità Precision Drive è possibile effettuare un’avvitatura di estrema precisione anche su materiali particolari e difficili come il legno. Acquistando il trapano avvitatore professionale del marchio Dewalt arriveranno in dotazione:

caricabatterie multivoltaggio

2 batterie XR litio 5.0 Ah

gancio per cintura

porta inserti magnetico

impugnatura laterale

pratica valigetta TSTAK.

Chi ha già comprato questo prodotto lo ha recensito con il massimo punteggio in tutte le categorie quali robustezza, rapporto qualità/prezzo e leggerezza. Quindi approfitta subito del mega sconto del 50% e acquista subito il trapano professionale Dewalt su Amazon risparmiando ben 280 euro dal costo iniziale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.