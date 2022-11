Trapano professionale Bosch, OFFERTA SUPER con il Black Friday

Grazie al Black Friday puoi acquistare il trapano professionale Bosch con uno sconto del 37% solo su Amazon

Il Black Friday riserva sempre tantissime occasioni per gli appassionati di fai da te che non potranno assolutamente farsi sfuggire queste super offerta. Puoi acquistare adesso su Amazon il trapano professionale Bosch con uno sconto del 37% e pagarlo così solo 89,99 euro risparmiando oltre 50 euro dal prezzo iniziale.

Un trapano battente che è anche un avvitatore dotato di funzionamento a batteria. Un attrezzo fondamentale per qualsiasi tipo di lavoretto domestico e non, da quelli più minuziosi a quelli più grandi.

Trapano professionale Bosch, tutte le caratteristiche di un attrezzo indispensabile in casa

Il trapano professionale Bosch è dotato di una potenza ottimale praticamente per qualsiasi applicazione. Si tratta in pratica di un attrezzo con funzione 3 in 1. Questo significa che può essere utilizzato per:

avvitare

forare

forare a percussione.

È anche caratterizzato da 20 posizioni di regolazione della coppia, per consentire l’avvitamento in diversi materiali. Difatti è un trapano estremamente versatile: può essere utilizzato sia per avvitare che per forare materiali dal legno al metallo, ma va benissimo anche per forare a percussione strutture in muratura. La sostituzione dei bit di avvitamento e foratura è davvero semplice. Il trapano battente-avvitatore a batteria targato Bosch è dotato di un codolo da 10 millimetri e un mandrino autoserrante.

Acquistando il trapano professionale Bosch arriveranno in dotazione: UniversalImpact 18V, una batteria al Litio da 18 V/2,0 Ah, un caricabatteria AL 1810 CV, un set da 32 pezzi di bit avvitamento, 5x trapani per legno, 5x trapani per muratura e una praticissima valigetta.

Non farti sfuggire la super offerta disponibile solo in occasione del Black Friday. Acquista ora su Amazon il trapano firmato Bosch al presso speciale di soli 89,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.