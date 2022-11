Trapano avvitatore: PREZZO IMPERDIBILE e tanti accessori

Prezzo conveniente e un coupon flaggabile per avere 10€ di sconto sul prezzo finale: un’offerta imperdibile su Amazon per il Trapano Avvitatore a batteria.

Un oggetto immancabile in ogni casa, e un regalo più che gradito proprio per la sua necessità: il trapano avvitatore a batteria FAHEFANA, con 2 batterie da 2.0Ah, mandrino automatico e velocità variabile, può essere tuo su Amazon con l’aggiunta di 25 accessori compresi nel prezzo incredibile di 49,99€. Per ottenere questo super sconto di 10€, ti basterà flaggare il coupon per trovare il prezzo aggiornato nel carrello al momento del checkout. Di colore nero e inserti arancione acceso, per essere facilmente trovato mentre stai eseguendo i tuoi lavori di casa, il trapano avvitatore a batteria arriva nella sua compatta e funzionale valigetta contenente moltissimi accessori.

Per soli 49,99€ riceverai quindi non solo il trapano avvitatore, ma anche diverse punte:

1-5 per avvitare piccole viti

6-10 per avvitare viti su materiali morbidi

11-15 per avvitare su materiali duri

16-20 per avvitare le viti nel legno

21-25 per avvitare viti grandi

E una punta per perforazioni pesanti.

Un set davvero completo per lavorare sia a bassa marcia (0-400 giri al muto) che a marcia alta 0-1600 giri al minuto).

Batteria di capacità superiori

Il vero punto di forza di questo trapano avvitatore è sicuramente la sua batteria, 2x2000mAh per una lunga durata e per prestazioni ottimali mentre lavori. Si carica una sola volta al mese quando non in uso, comprende la protezione da cortocircuito, la protezione contro il surriscaldamento e la protezione da sovraccarico. Si ricarica velocemente in un’ora. Il trapano avvitatore è perfetto per trapanare legno, muro di mattoni, PVC, e persino metallo sottile.

Non lasciarti sfuggire l’occasione per fare un regalo di Natale sempre gradito: acquista il trapano avvitatore su Amazon con il coupon che ti dà diritto a 10€ di sconto sul prezzo finale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.