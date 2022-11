Libro Torte Vegane: idea regalo a MICRO PREZZO

Solo 5,60€ su Amazon per un libro delizioso (letteralmente) con dentro tante ricette per torte vegane e crudiste: una super idea regalo con piatti golosi e facili.

Questo libro fotografico con ricette illustrate è un piccolo gioiello per chi desidera sperimentare o per chi ha adottato già da tempo uno stile di vita alimentare rispettoso degli animali. Torte Vegane, edito Bibliotheca Culinaria, è un compendio con tante ricette sfiziose dolci e anche crudiste, tutte caratterizzate dallo stesso elemento: l’assenza di derivati animali. I dolci che troverai in questo manuale sono buonissimi e senza latte, uova, miele e altri ingredienti di derivazione animale. Nel rispetto della natura e della vita dei nostri amici a quattro zampe, scopri come è semplice mangiare un dolce delizioso facendo tutti felici.

Circa 70 pagine con foto e procedimenti guidati, comprendenti torte, crostate, cheesecake (senza formaggio), barrette e dolci monoporzione. Un esempio? Fondente al cioccolato, torta di carote, tiramisù (senza uova), torta all’ananas. Ma anche barrette al caramello, ai lamponi, al cocco, oppure crostate di fichi, con mirtilli, cheesecake al mango e al frutto della passione e tanto altro ancora. Ottimi i monoporzione come ad esempio i cupcake al cioccolato, le ciambelle e i cookie ripieni.

Il ricettario dolce vegan definitivo

Tanti consigli imperdibili per cucinare dolci vegani e crudisti nel migliore dei modi, stupendo i tuoi ospiti e tutta la tua famiglia. Un regalo per te stesso o per chi ami, ad un prezzo super vantaggioso di soli 5,60€ per la versione con copertina rigida.

Cosa aspetti? Non lasciarti sfuggire l’occasione di arricchire ancora di più la tua biblioteca culinaria: aggiungi il libro Torte Vegane e Crudiste, che trovi su Amazon al micro prezzo di 5,60€. Regalo a te stesso o a chi vuoi tu, risparmiando e al contempo rispettando gli animali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.