Tornare in forma dopo le abbuffate natalizie è assicurato con il Tapis Roulant IN SUPER OFFERTA!

L'attrezzo perfetto per allenarsi in qualsiasi momento della giornata senza uscire di casa

Dopo le abbuffate di questi giorni, il vostro buono proposito è quello di rimettervi in forma con della sana attività fisica? Allora abbiamo quello che fa per voi! Ad oggi su Amazon è disponibile in offerta speciale il Tapis Roulant Pieghevole Elettrico marcato Ise con uno sconto eccezionale del 36%.

L’articolo è acquistabile a soli 216,80 euro, quindi con un risparmio di più di 120 euro sul prezzo di base. La spedizione è completamente gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate con Cofidis al check-out.

Tapis Roulant Pieghevole Elettrico Ise: l’attrezzo ideale per rimettersi in forma

Il Tapis Roulant Pieghevole Elettrico marcato Ise è ideale per chi vuole allenarsi in qualsiasi momento della giornata senza muoversi di casa.

Utilizzando un motore elettrico di altissima qualità, la durata del suo utilizzo è prolungata efficacemente. La parte del telaio è in tubo di acciaio addensato e ABS che è più resistente, la cintura in PVC e il pavimento in gomma offrono una buona ammortizzazione e un effetto calmante, mentre il corrimano antiscivolo è più sicuro e più affidabile.

È dotato di velocità a dieci passi ed è possibile scegliere tra quattro programmi preimpostati. Il massimo peso supportato ammonta a 120 chili e, per garantire la massima sicurezza, c’è un interruttore di emergenza che può essere utilizzato immediatamente durante l’allenamento. Il dispositivo è dotato anche di un display a LED che indica consumo calorico, velocità, distanza e tempo durante tutta l’attività.

Complessivamente l’attrezzo è facilmente trasportabile perché pesa 27 chili con la misura del battistrada di 102 x 32 cm. Inoltre è pieghevole quindi può essere riposto in qualsiasi angolo di casa senza risultare ingombrante.

Per cominciare con il piede giusto l'anno nuovo, non perdetevi la super offerta di Amazon: ad oggi il Tapis Roulant Pieghevole Elettrico marcato Ise è disponibile con uno sconto eccezionale del 36%, quindi risparmiando più di 120 euro sul prezzo di base.

