Torna in forma dopo le feste, con la cyclette Ultrasport

La cyclette Ultrasport F-Bike è lo strumento perfetto per allenarti comodamente a casa tua, in modo pratico ed efficiente

Sei una persona pigra? Trovi sempre una scusa per non allenarti? Ora, con la cyclette Ultrasport F-Bike, non avrai più scusanti. Acquistala subito su Amazon, a soli 143,99€.

Con la cyclette Ultrasport, potrai allenarti ovunque, in casa tua, sfruttando ogni minuto libero della giornata.

Tieniti in forma con la cyclette Ultrasport F-Bike

Le cyclette Ultrasport F-Bike sono la soluzione ideale per un allenamento di resistenza dolce. Sul manubrio, sono presenti sensori palmari che inviano la frequenza cardiaca ed altri valori, direttamente al computer, durante l’intera sessione di allenamento. I dati valutati vengono visualizzati chiaramente sullo schermo. Il display LCD rileva funzioni, quali il Tempo, la Scansione, le Calorie, la Velocità, la Distanza, e le Pulsazioni.

La F-Bicicletta ha 8 diversi livelli di resistenza. Questi possono essere adattati alla propria forma fisica, per un efficace allenamento muscolare. I pedali sono rinforzati dalla superficie antiscivolo e dal cinturino regolabile, in modo da garantire sicurezza e praticità durante la sessione di allenamento.

Oltre ad essere un valido allenatore casalingo, questa fantastica cyclette è stata anche premiata da vergleich.org. come bici pieghevole per la forma fisica. Grazie alla sua struttura, infatti, la cyclette può essere piegata e riposta in un angolo, per essere tirata fuori quando necessario. In questo modo, non l’avrai sempre in giro per casa, e risparmierai spazio.

La cyclette Ultrasport F-Bike è perfetta per allenarti in casa, comodamente, senza sottostare ad orari o abbonamenti delle varie palestre. Puoi mantenere la forma e condurre uno stile di vita sano, comodamente, dalla tua abitazione.

Acquista la cyclette Ultrasport F-Bike e godi dello sconto Amazon del 17%. È un ottimo alleato per tornare in forma, dopo le feste.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.