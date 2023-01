TORNA IN FORMA con la friggitrice ad aria: le migliori ricette FIT

Ormai non hai scuse: le feste sono finite, i bagordi e i cenoni anche… è tempo di rimettersi in forma. Scopri come farlo con le migliori ricette light da fare in friggitrice ad aria e non solo.

Durante le festività, si sa, tutto si resetta: dieta, sport, preoccupazioni su calorie, zuccheri… se da una parte è giusto così, dall’altra ci si ritrova a gennaio a fare i conti con tutti gli “sgarri” che si sono fatti. Proviamo a fare un’operazione “zero-ansia” e cominciano a fare ordine sui prossimi pasti prendendo spunto da questi 5 libri fantastici che ti aiuteranno a riprendere la giusta rotta.

FRIGGITRICE AD ARIA ZERO SBATTI

Un ricettario ufficiale di ricette da fare tutto l’anno con lo strumenti light per eccellenza: la friggitrice ad aria! Dall’antipasto al dolce, dallo street food alla cucina regionale, tutto in questa piccola Bibbia a sole 9.99€.

DIMAGRIRE CON GUSTO MANGIANDO SANO

Esiste forse un titolo più confortevole? Questo libro ti propone 100 e più ricette light per tornare in forma e vivere in salute. Ricette gustose e per niente tristi, per una dieta a prova di palato fine a sole 18.72€.

300 ricette da 300 calorie

Sei una persona che sta molto attenta alle calorie che assume? Allora questo libro ti farà impazzire di gioia: letteralmente 300 ricette da 300 calorie l’una, per mangiare sano tutti i giorni e controllare il peso, a 15,10€.

DOLCI SENZA RIMPIANTI

Un libro unicamente su dolci e ricette sane? Ebbene sì, e costa solo 14,15€. Tanti golosi dessert light per non rinunciare al dolcetto dopo pasto.

LA RIVOLUZIONE DEL GLUCOSIO

L’eccesso di glucosio nel sangue è veramente una piaga sociale: questo libro mostra come perdere peso senza fatica attraverso una regolazione del glucosio. Un bestseller internazionale a sole 16,05€.

Cosa aspetti? Torna in forma grazie alla lettura!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.