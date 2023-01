Come in un HOTEL 5 STELLE: il topper per materasso più desiderato

Il memory foam distribuisce il peso uniformemente e si conforma alle curve per alleviare i punti di pressione. Aggiunge una sensazione morbida e conforme che si tradurrà in un lavandino più profondo che culla il tuo corpo più di un topper più sottile.

Trasforma il tuo letto in un prodotto a cinque stelle

Su Amazon trovi tante dimensioni disponibili per il topper del tuo materasso:

160*190

80*190

90*190

90*200

100*200

120*200

135*190

140*190

140*200

150*200

160*200

180*200

Qualsiasi sia la tua esigenza, troverai il prodotto perfetto per te. Con il topper cambierai immediatamente il momento del sonno, complice una morbidissima schiuma in memory foam alta ben 7cm. Il rivestimento rimovibile e lavabile è ottenuto con una tecnica di tessitura moderna, che assicura eleganza e morbidezza al tatto. Il topper viene compresso, arrotolato e inviato in una scatola. Aprire il pacco e srotolare il topper, facendolo espandere per 24-48 ore in modo da potersi godere ottimi sonni ristoratori.

Ancora ci stai pensando? Acquista il topper matrimoniale per sole 136,90€ su Amazon e non lasciarti sfuggire l’occasione di dormire meglio.