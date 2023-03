TI LASCIAMO A BOCCA APERTA! Honor Magic5 PICCOLO PREZZO E COUPON SCONTO!

Sognavi da tempo un telefono esteticamente bellissimo, di fascia media e anche con un coupon sconto corposo che fa crollare il suo prezzo di ben 30€? Eccolo, l’hai trovato: Honor Magic5 Lite è lo smartphone che stavi aspettando, con tripla fotocamera e sistema dual sim in un elegantissimo color argento titanio.

Libera la tua magia: è questo lo slogan di questo cellulare, che grazie al coupon sconto attivo di 30€ ti verrà a costare solamente 299€! Un design ultra sottile per un telefono leggerissimo che è una vera piuma fra le mani, dotato di un display full senza bordi e angoli OLED da 120HZ per una definizione veramente pazzesca. Ma ovviamente i vantaggi non finiscono certo qui: tripla fotocamera da 64MP per foto da urlo e una batteria che ti garantisce fino a 2 giorni di piena autonomia!

Uno dei punti di forza di questo splendido smartphone è proprio il suo corpo sottilissimo e la particolarità delle camere principali che sono sistemate in maniera circolare sul retro del telefono, uniche nel loro genere. Il display dolcemente curvo rende l’esperienza di navigazione ancora più immersiva.

Lo smartphone HONOR amplia abilmente la RAM da 6 GB con ulteriori 5 GB grazie alla tecnologia HONOR RAM Turbo, che consente agli utenti di eseguire le app più velocemente e offre un’esperienza di funzionamento più fluida

HONOR Magic 5 Lite 5G è dotato di una fotocamera principale ultranitida da 64 MP, una fotocamera grandangolare da 5 MP e una fotocamera macro da 2 MP, perfette per catturare tutti i momenti preziosi della vita

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.