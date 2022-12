The modern baker, il libro ricette di Csaba Dalla Zorza PREZZO BOMBA

Vuoi realizzare le ricette di Csaba Dalla Zorza direttamente a casa tua proprio per l'arrivo del Natale?

Hai sempre sognato di sfornare dolci seguendo le ricette di Csaba Dalla Zorza? Il suo charme e il suo tocco unico, arriveranno dritti a casa tua. Oggi, puoi trovare il suo libro The modern baker ad un prezzo incredibile. In offerta su Amazon a soli 33,25€.

Vuoi realizzare le ricette di Csaba Dalla Zorza direttamente a casa tua proprio per l’arrivo del Natale? Oggi, trovi il suo libro ad un prezzo top, con tanto di sconto del 5%. Ti basterà aggiungere il prodotto al carrello, al momento del pagamento finale ti risulterà scontato automaticamente.

Il libro di Csaba Dalla Zorza direttamente a casa tua

Dopo il boom di ” The modern cook” diventato anche serie tv proprio per Food Network, Csaba ritorna in scena con questo libro di ricette. Un’esplosione di consigli e ricette uniche.

Questo volume è interamente dedicato al forno, troverai tutte ricette perfette per la tua famiglia. Quindi, potrai scegliere ricette meravigliose tra panificazione ai dolci, con un approccio molto contemporaneo.

Csaba ti guiderà in tutti i passaggi delle ricette, riuscirai a realizzare piatti unici che non hai mai cucinato. Saranno ben dieci capitoli con altrettante ricette, ben 125. Ma tutte legate da un unico filo conduttore, quello di riempire la casa con un profumo magico che solo il forno è in grado di regalare.

Potrai provare torte anche piuttosto semplici, ma super gustose. Quindi, torte semplici anche per la colazione, fino a quelle più complicate e per i più coraggiosi. Ma anche pizze e focacce perfette per il pranzo di Natale. Un libro semplice da utilizzare e anche da avere sempre a portata di mano.

Un libro di ricette perfetto per l’arrivo del Natale, per chi vuole stupire gli ospiti al pranzo del 25. Oggi, puoi trovare il libro di Csaba ad un prezzo top, con tanto di sconto del 5%.

