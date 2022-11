Termoventilatore da scrivania Rowenta: su Amazon a un OTTIMO prezzo

Il termoventilatore da scrivania Rowenta è esattamente ciò che vi salverà dall'inverno. In questo momento è disponibile su Amazon con il 31% di sconto.

Studenti e smartworkers all’ascolto questo è proprio quello che fa per voi! Il termoventilatore da scrivania da 2000 W, targato Rowenta, è esattamente la cosa che vi salverà dalle basse temperature. In questo momento è disponibile su Amazon con il 31% di sconto. Questo significa che dal costo iniziale di 44,99 euro vi costerà solo 31,19 euro. Un piccolissimo prezzo per un caldo inverno.

Ora la userai per riscaldarti ma in estate potrai usare questo termoventilatore per rinfrescarti. Sì, hai capito bene, il vantaggio e la funzionalità di questo oggetto e duplice: riscalda o raffredda gli ambienti in base alle tue necessità

Con il termoventilatore da scrivania Rowenta lavorare e studiare diventa piacevole

Il termoventilatore da scrivania Rowenta SO2210 Compact consente di disporre di una potenza regolabile fino a 2000 W. È poi multifunzionale, ciò significa che presenta 2 livelli di riscaldamento regolabili e una funzione Cool Fan da sfruttare durante la stagione estiva.

Questo modello è poi il 15% più compatto rispetto al quello precedente, ciò significa che non serve grande spazio ma è perfetto da sfruttare anche in aree molto piccole e addirittura sulle scrivanie più piene e disordinate. Inoltre è leggero e facilmente trasportabile in quanto dotato di una comoda maniglia atta allo scopo. Questo termoventilatore è elettrico quindi la sorgente di alimentazione è appunto un cavo elettrico.

Il termoventilatore da scrivania Rowenta è un oggetto pratico, comodo, che occupa poco spazio e che potete usare sia in casa che in ufficio per lavorare e studiare in maniera confortevole. Le recensioni in merito a questo prodotto sono eccellenti in quanto a rapporto qualità/prezzo, durabilità e stile.

Una volta tua non riuscirai più a farne a meno e siamo sicuri lo userai dodici mesi all’anno. Approfitta dell’offerta su Amazon e acquista il termoventilatore da scrivania ADESSO .

