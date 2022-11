Termoventilatore a basso consumo SUPER SCONTO su Amazon

Sconto del 20% per il termoventilatore a basso consumo De' Longhi su Amazon.

Il termoventilatore a basso consumo è perfetto per l’arrivo dell’inverno, per osteggiare le bollette salate della luce. Oggi, troviamo il termoventilatore a basso consumo De’ Longhi, ad un prezzo imperdibile, in offerta su Amazon a soli 79,99€. Risparmiando ben 20,01€, rispetto al prezzo iniziale.

Per acquistare il prodotto con lo sconto del 20%, basterà selezionarlo ed aggiungerlo al carrello di Amazon. Poi, al momento del pagamento finale, il prodotto risulterà scontato.

Scaldarsi in inverno senza spendere troppo

Il termoventilatore a basso consumo è perfetto per riscaldarsi durante l’inverno senza pagare poi bollette troppo salate. Un prodotto capace di riscaldarti in inverno e rinfrescarti in estate, dato che può essere utilizzato in entrambe le stagioni.

Il termoventilatore a basso consumo De’ Longhi lavora in eco-silence, vuol dire quindi, che garantirà un uso molto silenzioso. Quindi, potrà essere utilizzato in qualsiasi momento senza fare troppo rumore in casa.

Un prodotto intuitivo, dotato di un piccolo sportello comandi, in cui sono presenti due manopole, una è quella del timer 24h, la quale permette di programmare il funzionamento del termoventilatore. L’altra, invece, è una manopola che regola il suo livello di ventilazione.

Il prodotto De’ Longhi possiede ben tre livelli di potenza, 2200W, 1400W, 800W per poter ottimizzare il consumo energetico. Inoltre, possiede anche un sistema antigoccia, in modo da poter utilizzare la stufetta anche in bagno e in lavanderia. Ma non solo, anche una protezione antigelo, che si attiva automaticamente quando la temperatura scende sotto i 5°. Un prodotto molto semplice da spostare, di piccole dimensioni e molto leggero.

Il termoventilatore a basso consumo De’ Longhi, si trova oggi, in offerta su Amazon a soli 79,99€. Per tutti gli utenti abbonati a Prime è garantita una spedizione veloce e senza ulteriori costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.