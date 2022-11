Termoventilatore a basso consumo SUPER OFFERTA su Amazon

Sconto del 40% per il termoventilatore a basso consumo di Biaoqinbo su Amazon.

Il termoventilatore a basso consumo oltre a riscaldarti in inverno, è l’ideale se vuoi tenere sotto controllo le spese del riscaldamento e risparmiare. Oggi, troviamo il termoventilatore a basso consumo Biaoqinbo, ad un prezzo da non lasciarsi sfuggire, in offerta su Amazon a solo 23,99€. Risparmiando ben 26€ rispetto al prezzo originale di 39,99€.

Per poter acquistare il termoventilatore a basso consumo di Biaoqinbo, dovrai essere abbonato ad Amazon Prime per garantirti lo sconto del 40%. Un’offerta super esclusiva per gli utenti Prime, in occasione del Black Friday.

Con il termoventilatore a basso consumo ti riscalderai rapidamente e spenderai meno

Il termoventilatore a basso consumo di Biaoqinbo è perfetto per l’arrivo dell’inverno, potrai riscaldarti rapidamente senza spendere troppo. Infatti, grazie a questo termoventilatore questo inverno non riceverai più bollette salate.

Questo modello dal colore verde scuro, riscalda l’ambiente in pochissimo tempo, basteranno solo due secondi. La stufa elettrica può essere posizionata ovunque si voglia all’interno della casa, è facilmente maneggiabile.

Un risparmio energetico assicurato, inoltre possiede ben due fasi di riscaldamento. La fase I con 400W e la fase II con 800W. Una mini stufetta, dalle piccole dimensioni, semplice da spostare e che si riscalda velocemente.

Inoltre, possiede una ventola di riscaldamento molto silenziosa e a risparmio energetico. Si spegne automaticamente, una volta raggiunti i 120°. Poi si riaccende sempre in maniera del tutto automatica. Può essere facilmente smontata e messa all’interno di un cassetto. Un termoventilatore in grado di ruotarsi a 180°, scaldando tutta la stanza in poco tempo.

Il potente termoventilatore a basso consumo di Biaoqinbo è l’acquisto del momento, ed oggi, lo troviamo ad un prezzo super, in offerta su Amazon a soli 23,99€. Un prezzo che viene riservato unicamente agli utenti Prime, si tratta infatti di un’offerta Prime esclusiva.

