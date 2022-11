Termoventilatore a basso consumo SUPER OFFERTA pre Black Friday

Sconto del 15% per il termoventilatore a basso consumo OMISOON su Amazon. Perfetto per riscaldarsi in inverno senza spendere troppo.

Il termoventilatore a basso consumo è l’acquisto del momento, perfetto per affrontare la stagione invernale. Oggi, troviamo il potente termoventilatore a basso consumo OMISOON, ad un prezzo da non lasciarsi scappare, in offerta su Amazon a 59,49€. Risparmiando ben 10,5€ rispetto al prezzo originale.

Per poter accedere allo sconto del 15% sul prodotto, basterà aggiungerlo al carrello e procedere con il pagamento. Il termoventilatore risulterà scontato automaticamente da 69,99€ a 59,49€.

Basta freddo in casa, con il termoventilatore spenderai meno e ti riscalderai di più

Il termoventilatore è perfetto per potersi riscaldare in casa durante l’inverno, senza consumare troppo ed aumentare le temperature dei termosifoni. Un termoventilatore facile da spostare e semplice da utilizzare.

Il prodotto OMISOON sviluppa fino a 2000W, in grado di riscaldare molto velocemente l’ambiente circostante. Possiede diverse modalità, la prima è quella incentrata solo su aria fredda alta e la seconda è quella del risparmio energetico a temperatura bassa.

Inoltre, in questo termoventilatore è possibile impostare la temperatura preferita, tra 17-37°. La stufa elettrica è anche in grado di rilevare la temperatura d’ambiente, nel caso in cui la temperatura impostata risulti inferiore, si riavvierà per poter ottimizzare il suo consumo energetico.

Questo prodotto OMISOON è in grado di ruotare e anche di oscillare a 90°. Possiede un ottimo schermo HD, con tanto di controllo touch. Si può azionare un timer, per impostare un tempo di riscaldamento. Perfetto per poter riposare senza sentire freddo nel bel mezzo della notte. Un prodotto anche molto sicuro, dato che possiede una protezione contro il surriscaldamento e il ribaltamento. Dalle dimensioni compatte e portatile.

Il termoventilatore a basso consumo di OMISOON, oggi, lo troviamo ad un prezzo imperdibile, in offerta su Amazon a 59,49€. Per tutti gli utenti Prime sarà garantita una consegna veloce e senza costi aggiuntivi.

