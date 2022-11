Termoventilatore a basso consumo OCCASIONE Black Week

Sconto del 22% per il termoventilatore a basso consumo di Dr.Zero su Amazon. Perfetto per poterti riscaldare durante l'inverno.

Il termoventilatore a basso consumo è l’acquisto del momento, soprattutto con l’arrivo dell’inverno. Oggi, troviamo il termoventilatore a basso consumo Dr. Zero ad un prezzo da non lasciarsi sfuggire, in offerta su Amazon a soli 69,99€. Risparmiando ben 20€ rispetto al suo prezzo di partenza di 89,99€.

Per poter acquistare il termoventilatore a basso consumo con lo sconto del 22%, dovrai aggiungerlo al tuo carrello di Amazon. Poi, al momento del pagamento finale, il prodotto risulterà scontato automaticamente.

Non avrai più freddo in casa e non riceverai più bollette salate con il termoventilatore a basso consumo

Questo termoventilatore si riscalda molto rapidamente, infatti, grazie alla sua potente ceramica PTC da ben 2000W. Rilascia il calore molto rapidamente, così in poco tempo potrai riscaldarti.

Questo modello ha un risparmio energetico molto efficiente, infatti, è in grado di farti risparmiare molto sulla bolletta energetica. Proprio grazie ad un sensore di temperatura, il calore si regolerà automaticamente, ed oscilla a 90°.

Inoltre, questo prodotto è molto silenzioso rispetto ai tradizionali termoventilatori. Possiede anche un ottimo sensore di protezione anti-ribaltamento, così da renderlo il più sicuro possibile. Vi è anche un timer regolabile integrato, che spegne la stufetta automaticamente ove e quando è neecssario.

Il termoventilatore Dr.Zero è anche molto semplice da utilizzare, in quanto vi è un comodo telecomando che seleziona la temperatura preferita. Può essere utilizzato fino a 5 m di distanza. Un design molto compatto e che lo rende perfetto per essere posizionato ovunque si voglia, un ottimo prodotto salvaspazio.

Il termoventilatore a basso consumo di Dr.Zero è perfetto per affrontare al meglio la stagione invernale. Oggi, lo troviamo ad un prezzo incredibile, in offerta su Amazon a soli 69,99€. Per gli utenti Prime sarà garantita una spedizione molto veloce e anche senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.