Termoventilatore a BASSO CONSUMO, meno 42% di sconto su Amazon

Non aspettare oltre, comincia a risparmiare energia stando al caldo con il termoventilatore a basso consumo iDOO. Risparmia 50 euro sul prezzo.

Fare la doccia al mattina in un bagno freddo è davvero un brutto modo di cominciare la giornata. Se non vuoi accendere il riscaldamento in tutta la casa, visto il rincaro della bolletta del gas, puoi accenderlo dove ti serve. Come? Con il termoventilatore a basso consumo iDOO. Ora puoi acquistarlo su Amazon con lo sconto del 42%.

Questo è da considerarsi un vero e proprio investimento, visto che manca ancora molto all’estate. Pagherai questo prodotto ora solamente 69,59 euro, risparmiando oltre 50 euro. In pratica è come se ne acquistassi due al prezzo di uno solo.

Acquistando il termoventilatore a basso consumo iDOO non dovrai preoccuparti delle tue bollette sia di gas che di corrente elettrica

Il termoventilatore a basso consumo iDOO garantisce un riscaldamento in 2 secondi. Questo perché presentano un’esclusiva tecnologia di riscaldamento, con una struttura laminare in ceramica PTC che genera calore all’istante. Questo è compatto e piccolo, perciò facilmente trasportabile da una stanza all’altra della casa grazie anche all’apposito e pratico manico curvo che consente di sollevarlo agevolmente.

La ventola ad alta velocità offre 1.500 watt di tepore confortevole in ambienti fino a 27 metri quadrati. Non solo, questa tecnologia rende il termoventilatore anche energeticamente efficiente, facendo in modo che il 100% dell’elettricità assorbita dal radiatore si trasformi effettivamente in calore. Inoltre impiega appena il 50% dell’energia richiesta dai sistemi di riscaldamento tradizionali per produrre lo stesso livello di tepore. Questo si traduce in un considerevole risparmio sulla bolletta della luce.

Questa stufa è poi dotata di varie funzioni di sicurezza, come:

l’elemento in ceramica a regolazione automatica

il sensore di protezione dal surriscaldamento

l’interruttore di sicurezza anti-ribaltamento

il materiale ignifugo V-0

la certificazione ETL

il meccanismo anti-odore e il timer a 12h.

È possibile scegliere tra 3 diverse modalità di riscaldamento, in un range che vada un’alta intensità di 1.500 W a una bassa intensità da 1.000 W. Disponibile anche una modalità di sola ventilazione, per proiettare un regolare flusso d’aria e donare un senso di rilassamento e di comfort.

Questo termoventilatore è anche silenzioso difatti emette un rumore al di sotto dei 45 dB. Questo lo rende perfetto anche per un uso notturno poiché non disturberà minimamente il vostro sonno. È possibile controllare facilmente le impostazioni desiderate grazie al telecomando e al pannello di controllo presenti. Un display a LED nitido consente di osservare l’attuale temperatura della stanza e la modalità inserita. Infine è disponibile la funzione di oscillazione estesa (60°) che aiuta a distribuire il calore uniformemente in tutto l’ambiente.

