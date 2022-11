Termoventilatore a basso consumo in SCONTO: riscaldare casa risparmiando

Grazie alla modalità ECO è possibile regolare in modo intelligente la produzione di calore ed ottenere un'efficienza energetica ottimale.

Per avere casa sempre calda senza spendere un patrimonio in bolletta, il termoventilatore è l’elettrodomestico perfetto. Non fatevi trovare impreparati all’inverno e approfittate dell’offerta di Amazon sul Termoventilatore a basso consumo marcato OMISOON: con uno sconto del 15% potrete acquistarlo a 59, 49 euro.

Con l’elemento riscaldante in ceramica PTC e una potenza massima di 2000 W, questa stufetta elettrica a basso consumo si riscalda in modo rapido e sicuro in soli 2 secondi. Con le temperature in ribasso sarà una vera e propria salvezza per combattere il freddo risparmiando!

Termoventilatore a basso consumo OMISOON: tutte le funzionalità

Il Termoventilatore a basso consumo OMISOON è il dispositivo elettrico ideale per riscaldare l’ambiente domestico senza avere ripercussioni in bolletta. È adatto per l’uso durante tutto l’anno in quanto dotato di tre modalità: bassa temperatura con la potenza massima di 900 W, alta temperatura con 2000 W, e modalità ventola.

La stufa è costituita da persiane regolabili da 35° a 40°(su/giù) e un’oscillazione massima di 90 °(sia a sinistra che a destra). Accensione e spegnimento possono essere impostati con timer 0-24 h ed, inoltre, è facile da controllare mentre si è seduti o sdraiati grazie allo schermo LED e al telecomando in dotazione.

Impostando la modalità ECO è possibile regolare in modo intelligente la produzione di calore in modo da mantenere la temperatura impostata ed ottenere un’efficienza energetica ottimale. Nello specifico, se si imposta la temperatura a 37° e quest’ultima sale, il termoventilatore smetterà immediatamente di riscaldare ed entrerà in modalità stand-by. Se, invece, la temperatura scende al di sotto del limite impostato, la stufa continuerà a funzionare fino al raggiungimento del calore predefinito.

Infine, per risolvere il problema della polvere che influisce sulla durata dell’elettrodomestico, questa stufetta elettrica a basso consumo è progettata con un filtro rimovibile che è comodo e veloce da pulire. Su Amazon è acquistabile con uno sconto del 15%, il prezzo è ottimo quindi non fatevela scappare. La spedizione è completamente gratuita ed è possibile richiedere la consegna presso i punti di ritiro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.