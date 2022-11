Termostato intelligente: SUPER OFFERTA su Amazon

Coupon del 20% per il termostato intelligente MOES su Amazon.

Il termostato intelligente è perfetto per poter programmare il riscaldamento a casa in un solo click. Risparmiando energia e anche costi. Oggi, troviamo il termostato intelligente MOES ad un prezzo formidabile, in offerta su Amazon a 60,98€, in cui è possibile applicare un coupon e risparmiare ben 9,01€, rispetto al prezzo di partenza di 69,99€.

Per poter sbloccare lo sconto completo, basterà selezionare il coupon del 20% ed aggiungere il prodotto al carrello. Al pagamento finale, si vedrà il coupon aggiunto e il prodotto scontato.

Più risparmio di energia con il termostato intelligente

Grazie alla tecnologia intelligente del termostato è possibile programmare il riscaldamento di casa e risparmiare sui costi. Un termostato che, è in grado di adattarsi a qualsiasi tipo di sistema di riscaldamento.

Questo prodotto si collega tramite Wi-Fi a 2,4 HGz, è necessario un cavo di rete per poterlo collegare. Molto utile per poter regolare e controllare il riscaldamento in casa ovunque ci si trovi.

Inoltre, il termostato intelligente MOES è compatibile con Amazon Alexa e con Google Home, per poter essere controllato a mani libere. Un sistema che ti aiuterà a risparmiare molta energia. Possiede dei sensori, in grado di rilevare una finestra aperta in casa e ovunque ci si trovi, si può spegnere il riscaldamento.

Il prodotto offre sia una configurazione automatica e sia manuale. Poi, può essere controllato manualmente oppure tramite Wi-Fi. Tramite l’app sarà posssibile regolare i programmi di riscaldamento e la temperatura. Un termostato dal design tattile con un effetto ad arco 2.5D. Inoltre, possiede uno schermo LCD colorato. Il tutto può essere regolato a seconda dell’uso che si fa del riscaldamento, quando si è fuori o dentro casa.

Il termostato intelligente del brand MOES può essere acquistato in offerta su Amazon a 60,89€, grazie al coupon del 20%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.