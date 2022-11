Termosifoni più CALDI ed ECONOMICI con questo kit in offerta

Isolante termico Imballaggi 2000 per un ambiente più caldo e bollette meno salate.

Con il freddo che bussa alle porte (ed anche alle finestre) Imballaggi 2000 ha ben pensato di mettere sul mercato un isolante termico che permette di preservare il calore. Da oggi, fino ad esaurimento scorte, può essere tuo a soli 29,98€, con un risparmio del 19%.

Il foglio isolante multiuso è ideale per l’isolamento termico di qualunque parte della vostra casa. Tra i molteplici utilizzi, i più usati sono l’isolamento di pareti esterne, pareti dei termosifoni, porte, portelloni di garage, finestre, pavimenti, tetti. Perfetto per il fai da te, infatti è possibile tagliarlo ed applicarlo nella parte richiesta anche con del semplice nastro adesivo, così da garantire un isolamento senza pari.

Il rotolo è 1×7 mt ed ha uno spessore di 3 mm, riciclabile al 100% e resistente a basse temperature, fino a -40 gradi. Viene fornito con un rotolo di nastro biadesivo 19×50 cm.

Evita la dispersione di calore con l’isolante termico ora in offerta

I pannelli sono composti da uno strato in polietilene espanso insieme ad un foglio di alluminio rifrangente. Oltre alle caratteristiche di isolamento refrattario, il foglio è impermeabile, duraturo contro la corrosione e resistente ad urti accidentali.

Ideale per evitare la dispersione del calore proveniente dai termosifoni, rendendo le stanze più calde e permettendoti di risparmiare sul costo della bolletta. Grazie a questo pannello, il calore verrà canalizzato verso l’ambiente e non rimarrà nel muro, soprattutto se il calorifero posto su una parete che dà verso l’esterno dell’edificio.

Ti basta un semplice accessorio, per di più ad uno sconto imperdibile, per avere la casa più calda e la bolletta più bassa. Non lasciarti scappare questa occasione, ed approfitta ora del meraviglioso sconto che ti regala Amazon.

