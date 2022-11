Termosifoni più CALDI ed ECONOMICI con questi pannelli termici

Il caro bollette attanaglia proprio tutti, nessuno escluso. La domanda che tutti ci facciamo in questo particolare periodo è sempre e solo una: come riuscire a risparmiare energia ma comunque avere una casa sufficientemente calda? Una delle possibile soluzioni che sta davvero spopolando sul web sono i pannelli termoriflettenti per termosifoni Radflek disponibili su Amazon ad un piccolo prezzo.

Questi sono stati progettati proprio allo scopo di rendere più caldi i termosifoni semplicemente andando ad aumentarne l’efficienza. Detto in altri termini significa che viene sfruttato tutto il calore emesso dai caloriferi, in special modo quello della parte posteriore.

Cosa promettono i pannelli termoriflettenti?

I pannelli termoriflettenti riescono a rendere i termosifoni di casa tua più efficienti poiché sono brevettati per rifletterne e propagarne il calore in tutta la stanza. Sono innanzitutto facilissimi e velocissimi da installare dietro i caloriferi. Sarà sufficiente posizionarne uno per ogni termosifone, seguendo le istruzioni riportate sulla confezione, e nessuno si accorgerà minimamente della loro presenza.

Chi, invece, si accorgerà di un chiaro cambiamento nell’importo della bolletta sarà proprio chi decide di acquistare questi pannelli termoriflettenti. Si stima che tali dispositivi, targati Radflek, siano in grado di riflettere nella camera ben il 95% del calore emesso dalla parte posteriore del radiatore. Senza questi pannelli il calore, proveniente da questa parte del termosifone, non verrebbe sfruttato e andrebbe in pratica disperso.

Comprare tali pannelli costituisce una cera e propria scelta ecologica e sostenibile. Questo perché, oltre a ridurre sensibilmente il costo delle collette collegate al riscaldamento di casa, si riducono anche le emissioni di anidride carbonica.

L’investimento iniziale è davvero minimo se confrontato con i benefici che ne derivano in termini economici. Si stima infatti che il costo di questi dispositivi termoriflettenti Radflek si ripaga completamente da solo in meno di un anno. Nella confezione sono inclusi 3 pannelli colo argento + 2 strisce adesive termoriflettenti.

Per aumentare l’efficienza del proprio impianto di riscaldamento domestico acquistare i pannelli termoriflettenti Radflek può fare davvero la differenza. Sono disponibili adesso su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.