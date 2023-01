Il tuo ufficio sembra una cella frigorifera? ECCO LA SOLUZIONE

Il tuo ufficio ha temperature artiche? Risolvi per meno di 100€ con il termosifone elettrico programmabile A BASSO CONSUMO: scopri come.

Il tuo ufficio, il tuo negozio o il tuo studio hanno temperature artiche? Risolvi per meno di 100€ con il termosifone elettrico programmabile A BASSO CONSUMO: scopri come.

Tutti a casa hanno i riscaldamenti, ma a volte ci sono situazioni in cui questi non sono presenti e creano forti disagi. Un negozio appena aperto, uno studio medico che ha riscaldamenti vincolati agli orari condominiali, un bagnetto di servizio, un piccolo ufficio dove non è presente il termosifone… tante sono le possibilità che ci si debba confrontare con un ambiente dove non è presente calore sufficiente per vivere bene. Per questo esiste il termosifone elettrico MELLERWARE a basso consumo!

Il termosifone riscaldante elettrico può essere regolato fino a 35 °C, dispone di un timer fino a 24 ore, 3 modalità (comfort, ECO e antigelo) e funzione “finestra aperta” in cui l’apparecchio si spegne automaticamente in caso di rilevamento di un abbassamento della temperatura di 2°C in 2 minuti.

Compatibile con ALEXA e Google Home

Dispone di 3 programmi predefiniti che puoi regolare in base alle tue esigenze per accendersi e spegnersi quando vuoi. Compatibile con Alexa e Google Home per una gestione anche da remoto o tramite assistente vocale. Inoltre, è dotato di massima sicurezza grazie alla presenza di un dispositivo anti ribaltamento che spegne automaticamente il termosifone in caso di caduta. Ha anche di una protezione contro il surriscaldamento, che lo spegne in caso di rilevamento di una temperatura elevata e insolita dell’apparecchio. Il suo design elegante e compatto lo rende adattabile a qualsiasi tipologia di stile d’arredo, e include anche un kit di supporto da parete pensato per un’installazione pratica, rapida e semplice, e anche di alcuni piedini per il posizionamento a pavimento.

Non attendere oltre: acchiappa subito questa super offerta e portati a casa il radiatore elettrico ecologico e a basso consumo per sole 99.99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.