Termometro per la febbre a infrarossi: PRATICO e COMODO

Misura la temperatura di tutta la famiglia in maniera facile e veloce con il termometro per la febbre a infrarossi. Acquistalo ora su Amazon a soli 16,99 euro.

E’ tempo di influenza e raffreddore, quindi bisogna necessariamente dotarsi dei giusti dispositivi per fronteggiare i malanni di stagione. Acquista ora su Amazon il termometro per la febbre a infrarossi e usufruendo di uno sconto speciali lo paghi solamente 16,99 euro.

Termometro per la febbre a infrarossi digitale 2 in 1 a lettura immediata per neonati, bambini e adulti.

Con soli 16,99 euro acquisti un comodo dispositivo per tutta la famiglia. Difatti il termometro per la febbre a infrarossi Femometer è l’ideale per neonati, bambini, adulti e anziani. È preciso e facile da usare, requisiti molto importanti quando si tratta dei più piccoli.

Questo termometro non necessita di contatto ma la lettura della temperatura si ottiene comodamente a distanza. Sarà sufficiente avvicinare il termometro alla fronte e poi premere l’apposito pulsante e nel giro di pochissimi secondi otterrai letture molto accurate della temperatura della persona in questione. Inoltre questo dispositivo possiede un allarme febbre. Sullo schermo LCD del termometro vengono, infatti, visualizzati 3 colori per i diversi livelli di temperatura. Il display chiaro consente una facile lettura sia di giorno che di notte.

Il termometro per la febbre a infrarossi dispone poi di una doppia modalità, ovvero può misurare sia la temperatura del corpo umano che quella di un oggetto.

