Termometro a infrarossi in offerta con il BLACK FRIDAY

Termometro a infrarossi, in grado di misurare la temperatura dell'ambiente, preciso e facile da usare

Misura la temperatura dell’ambiente circostante con il termometro a infrarossi COCZOW, ora in promozione con il Black friday, su Amazon. Non lasciarti scappare la promozione, ed acquistalo ad un prezzo scontato del 12%.

Il termometro a infrarossi COCZOW può misurare rapidamente e con precisione la temperatura superficiale, la temperatura ambiente, il rilevamento della fluorescenza e la temperatura del punto di rugiada con dimensioni compatte. E puoi leggere tutto questo sullo schermo LED.

Tieni sotto controllo la temperatura con il termometro a infrarossi in promozione

Il termometro a infrarossi ha avvisi automatici, quando la temperatura misurata supera le impostazioni del limite inferiore / superiore (la temperatura limite può essere impostata dall’utente). Ci sarà un laser rosso incorporato per mirare con precisione. Rapporto spot distanza è di 12: 1. La funzione di spegnimento automatico si attiva dopo 30 secondi di inattività e indicatore di batteria scarica.

Con il termometro a infrarossi, avrai dati più puliti, specifici e più grandi sullo schermo LCD a colori, che rendono più facile conoscere i dati a colpo d’occhio. La temperatura nell’intervallo -50 ℃ ~ 550 ℃ (-58 ° F ~ 1020 ° F) può essere misurata in modo sicuro senza entrare in contatto con la superficie e il tempo di risposta è inferiore a 500 ms. La pistola termica può essere utilizzata per cucinare, manutenzione di automobili, immobili HVAC, vigili del fuoco, ingegneria elettrica e altro ancora.

E’ facile da utilizzare, perché basta mirare alla superficie del bersaglio e premere il grilletto. In questo modo, otterrai la temperatura precisa dell’oggetto bersaglio. E’ un accessorio che può essere sempre utile avere nella propria cassetta degli attrezzi, e ora, grazie al Black friday, potrai averlo risparmiando, acquistandolo a soli 17,59€. Non farti scappare questo articolo in sconto, ed acquistalo ora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.