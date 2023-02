TERMINA A BREVE: iPad 10,9 da 64GB SCONTO FOLLE, affrettati!

Oggi l'iPad 10,9 in sconto bomba: affrettati e corri su Amazon!

Non dirmi che anche tu vuoi cambiare il pc perchè troppo spesso, troppo pesante e non hai ancora deciso quale prendere al suo posto? Noi, abbiamo trovato quello che fa proprio al caso tuo. La buona via di mezzo tra un pc e un tablet normale, è questa. Solo oggi, su Amazon l’iPad 10,9 di Apple a soli 549€.

Non aspettare ancora altro tempo, è ora di cambiare il tuo vecchio pc o tablet con un’ottima via di mezzo di altissimo livello. Solo oggi, puoi trovare l’iPad 10,9 ad un prezzo mai visto prima. Con tanto di sconto del 7%. Tutto quello che dovrai fare è selezionare il tablet ed aggiungerlo al carrello. Al momento del pagamento finale, lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Oggi l’iPad 10,9 in sconto bomba: affrettati e corri su Amazon!

Non vorrai mica lasciarti sfuggire questa occasione unica firmata Apple? Oggi, trovi questo iPad di color giallo pastello che ti farà davvero impazzire. Un prezzo super conveniente e anche un ottimo prodotto di alta gamma.

Questo modello scontato dispone di un incredibile display Liquid Retina da 10,9″ con True Tone. Ma non solo, possiede anche una fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo. E una fotocamera frontale orizzontale da 12MP con ultra grandangolo e inquadratura automatica.

Potrai accenderlo grazie al touch ID per avere un’autenticazione super sicura. Con tanto di Wi-Fi 6 ultraveloce per rimanere in contatto col mondo. Dispone anche di un connettore USB-C per ricarica e accessori. Potrai godere del massimo della versatilità, grazie alle potenti funzioni per lavorare e collaborare di iPadOS 16.

Un’occasione unica firmata Apple, potrai trovare l’iPad 10,9 ad un prezzo mai visto prima. Lo potrai avere con tanto di sconto del 7%. Dal colore acceso, perfetto per ogni occasione ed esigenza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.