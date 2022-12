Tenda luminosa con 300 led OFFERTA BOMBA

Il Natale ormai è vicino, rendi il tuo salotto super natalizio con questa tenda luminosa. La trovi su Amazon ad un prezzo top.

Stai cercando delle luci molto speciali per il Natale? Non hai mai provato delle tende super luminose con ben 300 led a disposizione? Oggi, puoi trovare su Amazon le tende luminose di Hepside ad un prezzo incredibile, in offerta a soli 21,99€.

La tenda luminosa natalizia è la soluzione che tutti gli amanti del Natale stanno cercando, per poter arredare al meglio il salotto di casa. Oggi, la trovi ad un prezzo top, con tanto di coupon di 5€. Ti basterà selezionare lo sconto e aggiungere il prodotto al carrello. Al momento del pagamento finale, ti risulterà scontato automaticamente.

Rendi il tuo salotto unico per Natale con questa tende luminosa

Il Natale ormai è vicino, rendi il tuo salotto super natalizio con questa tenda luminosa. Potrai goderti le serate natalizie con la tua famiglia in pieno tema, senza spendere troppo.

La tenda luminosa di Hepside può essere programmata con due diverse modalità, tra luce più calda e quella super colorata. Potrai cambiare il colore tramite il comodo telecomando. Le sue dimensioni sono le seguenti: 9.84 ft * 9.84 ft / 3 m*3 m.

Grazie ai suoi 300 led potrai illuminare il salotto o la camera dei bambini con un solo click. Si creerà un’atmosfera unica, super natalizia. Le luci possono essere traquillamente piegate in qualsiasi forma. Molto semplice anche da installare, non ti porterà via troppo tempo.

Dalle sei modalità d’illuminazione e con altre due modalità di trasformazione del colore. Potrai anche godere della funzione “timer” e programmare l’accensione o quando si dovrebbero poi spegnere a seconda del tempo di cui hai bisogno. Potrai caricare le tende con una comoda USB.

Il tuo salotto non è mai stato così natalizio e magico, puoi trovare questa tenda con luci luminose ad un prezzo incredibile. In offerta su Amazon a soli 21,99€ con tanto di coupon di 5€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.