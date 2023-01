Con questo accessorio, tutto andrà IN BUCA con iper precisione

Hai bisogno di uno strumento per misurare lunghe distanze e vedere cosa si cela in lontananza? Allora stai cercando un telemetro, perfetto se pratichi golf, caccia, pesca e per molto altro.

Iniziamo dalle basi: a cosa può servirti un telemetro? Questo accessorio elettronico eccellente firmato HIMINI misura distanze fino a 1000 metri e ti permette di visualizzare cosa si nasconde in lontananza. Perfetto per i giocatori di golf in allenamento che vogliono mandare la palla in traiettoria e controllarne il percorso, così come si rivela perfetto per chi ha la passione dei droni e vuole verificare che non ci siano impedimenti che possano danneggiare l’attrezzo come cavi del telefono, pali della luce e non solo. Ottimo anche per chi pratica tiro con l’arco e, in generale, per chiunque si ritrovi nella situazione di dover misurare con estrema precisioni grandi distanza (anche per la caccia o per lavori di ingegneria).

Utilizzando il principio del laser ad impulsi, della progettazione della luce e dell’alloggiamento robusto, la precisione di ±1m fornisce una visione chiara di oggetti a lunga distanza inaccessibili come:

Golf

Elettricità

Costruzione

Ingegneria

Outdoor

Caccia

Gru

Ingrandimento 6x, regolazione delle diottrie e impermeabilità

L’uso di ottiche rivestite multistrato e di un singolo occhio con messa a fuoco regolabile 6x garantisce un’eccellente risoluzione e immagini chiare. Fino a 7 volte l’ingrandimento in luoghi luminosi. Il pulsante diottrie può essere utilizzato per fornire un chiaro campo visivo per miopia e presbiopia, effettuando misurazioni accurate senza indossare occhiali. Il rangefinder è a prova di polvere e a prova di caduta con un guscio leggero e robusto, e non c’è bisogno di preoccuparsi del cattivo impatto ambientale durante la misurazione.

Non pensarci oltre: il telemetro a laser professionale è tuo su Amazon a sole 79.99€. Meno di 100€ per uno strumento estremamente professionale che potrà servirti in molteplici occasioni.

