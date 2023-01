I tuoi SELFIE saranno INCREDIBILI con questo accessorio a 5€

1,2,3… sorridi! I selfie sono divertenti con gli amici o da soli, e da oggi c’è un modo di farli alla perfezione che costa poco più di 5€: scopri il telecomando da remoto per selfie!

Quando trascorri una giornata o una serata divertente in compagnia, qualche bel “selfie” ci sta sempre bene! Non solo selfie, ma anche foto di gruppo o foto per immortalare un momento magico, come un bacio o una dichiarazione d’amore. C’è solo un problema: a volte, quando si vuole scattare una bella foto che comprenda il paesaggio, il telefono è una limitazione. Dovendolo tenere sempre in mano, le possibilità sono poche… ecco perché dovresti acquistare subito il telecomando da remoto per la fotocamera del tuo smartphone!

Con l’otturatore da remoto compatibile per iPhone, iPad, Samsung e tutti gli altri smartphone, potrai posizionare il telefono dove vuoi tu e scattare solo quando ti senti pronto. Niente conti alla rovescia che ti mettono ansia, possibilità di scattare all’infinito e massima libertà di movimento.

Muoviti liberamente e scatta solo quando sei pronto

Con il telecomando da remoto bluetooth della Tupwoon avrai sempre le mani libere per scattare foto in ogni posizione. Non dovrai tenere il telefono in mano: scatterai tante foto grazie al pulsantino centrale di questo minuscolo telecomandino. Non c’è bisogno di un’app aggiuntiva. È sufficiente attivare il Bluetooth sul dispositivo, quindi accendere il telecomando per connettersi. Dopo aver premuto, il telecomando Bluetooth risponderà rapidamente e scatterà una foto. È sufficiente accoppiarlo una volta e verrà riconosciuto automaticamente al prossimo utilizzo. Distanza massima: 30 metri.

Cosa stai aspettando? Spendi solamente 5,99€ per un’idea regalo simpatica, divertente ma soprattutto utile. Cambia il tuo modo di scattare le foto con il controllo remoto.

