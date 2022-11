Telecamera di controllo animali: un vero AFFARE con 30 euro di sconto

Non una semplice telecamera, ma un vero e proprio robot smart: acquista risparmiando 30€ su Amazon Enabot per controllare i tuoi amici pelosi quando non sei a casa.

Chi non si è mai chiesto “cosa starà facendo il mio cane” quando non si è in casa? Curiosità a parte, a volte alcuni animali soffrono un po’ di solitudine quando i proprietari sono spesso fuori, oppure possono creare dei piccoli danni domestici di cui si ignorano le dinamiche… con un coupon flaggabile che ti dà diritto a 30€ di sconto su Amazon, oggi puoi acquistare una vera e propria chicca. Si tratta di Enabot, una telecamera intelligente per controllare i tuoi amici pelosi quando tu non ci sei. Una vera e propria intelligenza artificiale con Wi-Fi interno che si muove liberamente per la casa e che è dotata anche di visione notturna e crociera automatica. Ma scopriamola meglio…

Enabot è una telecamera di controllo per animali che somiglia quasi a un piccolo robottino: si muove liberamente per gli ambienti della casa sotto tuo comando, grazie all’app di controllo remoto, e il suo design è progettato per non lasciare angoli ciechi nel monitor. Può registrare video, seguire animali e persone, e ha 2 uscite audio che ti permettono di “parlare” con i tuoi animali e di ascoltare ciò che stanno facendo.

Un alleato per la sicurezza

Enabot può registrare video di sorveglianza, per tenere sempre sotto controllo la situazione quando tu non sei in casa. La telecamera per animali è dotata di camminata silenziosa e rileva automaticamente ogni tipo di ostacolo che si trova davanti, fermandosi per evitare incidenti.

Approffita subito del coupon flaggabile di 30€ e acquista su Amazon la telecamera per animali Enabot a soli 199€ contro i 229€ del prezzo originale.

