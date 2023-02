Tavoletta grafica XIAOMI: disegni top e 365 giorni di autonomia (a SOLI 24 EURO)

Il dispositivo assicura risultati perfetti combinando l'esperienza di scrittura su carta tradizionale con quella di uno schermo liscio LCD

Che vi serva per prendere appunti a lavori, fare schizzi dei vostri progetti o far sbizzarrire i piccoli di casa, questa Tavoletta grafica marcata Xiaomi è il dispositivo perfetto con un rapporto qualità-prezzo davvero imbattibile. Ad oggi è disponibile su Amazon con uno sconto super conveniente del 17%, quindi la pagherete appena 24 euro.

La spedizione è gratuita e, se volete riceverla già domani direttamente a casa, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratis, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro mensili.

Massime prestazioni e prezzo minimo per la Tavoletta grafica Xiaomi

La tavoletta grafica Xiaomi utilizza una pellicola LCD personalizzata con scrittura blu-verde e un display nitido, combinando l’esperienza di scrittura su carta tradizionale con quella di uno schermo liscio di ultima generazione.

Grazie alla tecnologia del sensore di pressione ad alta sensibilità e allo schermo LCD liscio e flessibile, lo spessore della scrittura è determinato dalla pressione applicata: più si preme sullo schermo e più sarà spessa la scrittura, e viceversa. Per scrivere o disegnare sullo schermo senza interruzioni basterà utilizzare la punta delle dita o altri oggetti. Lo stilo in dotazione, invece, vi permetterà di ottenere prestazioni migliori e più precise.

Il dispositivo ha un’autonomia altissima, infatti lo schermo LCD a potenza zero consuma solo una piccola quantità di energia quando lo schermo viene cancellato. Ciò vuol dire che potrete lavorare o divertirvi senza pensieri grazie alla singola batteria a bottone che dura fino a 365 giorni anche se lo schermo viene cancellato 100 volte al giorno.

Il corpo da 7 mm è ultrasottile, flessibile e facile da trasportare così da poterlo facilmente portarlo con sé in ufficio o anche in viaggio. Il più anche lo stilo è leggerissima: è possibile utilizzarlo per periodi prolungati senza provare nessun affaticamento della mano.

Fate o fatevi un regalo davvero prezioso: ancora per poco la Tavoletta grafica marcata Xiaomi è disponibile su Amazon con uno sconto super conveniente del 17%, quindi la pagherete appena 24 euro!

