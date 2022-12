Libera L’ARTISTA che è in te: tavoletta grafica in super sconto

Che sia per professione o solo per diletto, questa tavoletta grafica professionale della Wacom ti farà vivere momenti indimenticabili: scoprila in super sconto su Amazon e fatti un regalo per Natale. Sei ancora in tempo.

Libera la tua anima creativa con questa tavoletta grafica Wacom Intuos, progettata per coloro che disegnano, dipingono ed effettuano fotoritocchi. Uno strumento eccezionale per chi ci lavora e per chi vuole imparare ad esprimere la propria arte anche sul digitale, oggi con lo sconto del 10% su Amazon per un prezzo di appena 178.99€. Arriva a casa tua con una penna leggera e super precisa, oltre che con quattro software creativi unici per rispondere al tuo stile. Wacom Intuos è tutto ciò che ti occorre per essere creativo a livello digitale.

Goditi un’esperienza di disegno naturale. Grazie al suo design ergonomico, alla sensibilità alla pressione da 4k, alla distanza di lettura di 7 mm, alla superiorità di linearità e di calibrazione del bilanciamento del peso, la penna fornisce sia precisione che controllo. Personalizzala con i due pulsanti e le tre punte accessorie, così da adattarla al tuo modo di lavorare.

Software per gli appassionati creativi

La Wacom Intuos è perfetta per essere utilizzata ovunque. Porta con te la tavoletta con penna super sottile, leggera e durevole e lavora dove preferisci. Con un’area attiva di disegno che si estende da un bordo all’altro e un alloggiamento integrato per la penna, disporrai di maggiore spazio sulla tua scrivania per dare più respiro alle tue creazioni.

Cosa aspetti? Libera la tua creatività con la tavoletta grafica bluetooth della Wacom per disegnare, editare e dipingere, che include 3 software creativi inclusi scaricabili. Perfetta per home office e per e-learning e tua con il 10% di sconto per sole 178.99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.