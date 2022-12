Tavoletta grafica: IDEA REGALO ECONOMICA per bambini

Se ti manca ancora qualche regalo da fare ai bambini di casa acquista ora su Amazon la tavoletta grafica HOMESTEC a soli 12,99 euro.

Quando ci si trova a dover fare un regalo a un bambino si pensa spesso che spendendo molto si faccia il regalo più bello. Ma non è affatto così. I bambini piuttosto che del valore sono interessati a quello che possono fare con il regalo in sé. Perciò anche un regalo economico può far felici i più piccoli se è anche creativo e divertente. Un regalo che in assoluto possiede queste caratteristiche è la tavoletta grafica HOMESTEC. Puoi acquistarla su Amazon a soli 12,99 euro.

Un regalo economico che però contribuirà ad accrescere la creatività e la fantasia dei più piccoli.

Tavoletta grafica HOMESTEC, un’idea regalo economica ma d’effetto

La tavoletta grafica HOMESTEC è dotata di un display a colori che consente una scrittura molto chiara. Poi è presente un interruttore di blocco in grado di preservare ciò che il bambino ha scritto o disegnato, un pulsante che consente di cancellare tutto lo schermo, un piccolo foro che consente di tenere il tablet sul tavolo e anche una corda elastica per fissare la penna.

Questo tablet è adatto a tutte le età. Ottimo per i bambini che iniziano a scrivere ma anche per quelli più piccolo che vogliono semplicemente scarabocchiare o disegnare. Possono poi usarlo anche gli adulti per scrivere la lista della spesa o lasciare una nota a un altro familiare.

Regalare la tavoletta grafica HOMESTEC significa fare un regalo sostenibile perché consente di risparmiare carta che dopo l’utilizzo andrebbe semplicemente gettata via. La tavoletta LCD è, inoltre, molto sottile e leggera e può essere portata ovunque.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.