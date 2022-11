Tappeto Yoga Eco Sostenibile: SCONTO CONVENIENTE

Massima aderenza al pavimento e qualità eccelsa per questo Tappetino da Yoga della Liforme al 13% di sconto, amico del pianeta e sostenibile.

Prendersi cura di sé stessi passa anche dalla forma fisica, e niente è più rigenerante che praticare dello yoga. Disciplina intensa sia a livello emotivo che fisico, lo yoga necessita di alcuni accessori per essere praticato in sicurezza, come questo fantastico Tappetino da Yoga della Liforme – con sistema esclusivo di indicatori di allineamento e anche eco sostenibile. Perfettamente antiscivolo e morbido abbastanza per attutire l’appoggio di ginocchia, gomiti e mani, è oggi in offerta su Amazon con il 13% di sconto per un prezzo-offerta di 48€.

Con la tecnologia “GripForMe”, il tappetino da yoga ha un’aderenza imbattibile al pavimento e su ogni superficie. Offre un’aderenza a prova di sudore e massima stabilità, elemento davvero fondamentale per ogni yogin che si rispetti.

Indicatori di allineamento sul tappetino

Grazie all’ausilio degli indicatori di allineamento, potrai sempre controllare le tue posizioni e calibrare al meglio i tuoi movimenti al fine di migliorare sensibilmente la tua tecnica. Uno dei punti di forza di questo tappeto è sicuramente la sua ecosostenibilità, poiché prodotti senza l’utilizzo di PVC e solo con materiali biodegradabili entro 1-5 anni. Tutti i materiali utilizzati sono non tossici di alta qualità, per aiutarti a mantenere l’igiene del tappetino che si pulisce facilmente. Con l’acquisto riceverai anche la borsa da yoga inclusa per il trasporto facilitato.

Non lasciarti sfuggire quest’offerte interessante non solo per il tuo benessere, ma anche per quello del pianeta: acquista il tappetino da yoga ecosostenibile e con indicatori di allineamento a sole 48€ grazie allo sconto del 13% che trovi già applicato sulla pagina Amazon. Comincia oggi a prenderti cura di te, oppure anticipa i tuoi regali di Natale.

