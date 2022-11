Tappetino riscaldante per animali domestici: SUPER OFFERTA su Amazon

Sconto del 7% più coupon del 15% per il tappetino riscaldante per animali di Pecute.

L’inverno è fastidioso anche per i pelosi di casa ed occorre trovare un’ottima soluzione per scaldarli il più possibile. Oggi, troviamo il tappetino riscaldante per animali domestici Pecute, ad un prezzo mai visto, in offerta su Amazon a soli 38,98€.

Per poter accedere allo sconto del 7% e al coupon del 15%, basterà selezionare il coupon ed aggiungere il prodotto al carrello Amazon. Poi, al momento del pagamento finale, l’articolo risulterà automaticamente scontato.

Il tuo cane e il tuo gatto non avranno più freddo con questo tappetino

Un tappetino riscaldante perfetto per essere posizionato in casa, ma anche all’esterno. Questo permetterà al tuo cane e al tuo gatto di riposare al caldo, senza patire in alcun modo le temperature invernali.

Il prodotto di Pecute è perfetto per qualsiasi animale domestico, disponibile in ben quattro taglie, xs, s, m e l. Molto robusto e resistente, perfetto per affrontare al meglio le fredde temperature.

Inoltre, questo tappetino riscaldante è molto soffice, possiede un panno di flanella che permette di trattenere il calore. Ciò assicura ovviamente una corretta crescita dell’animale domestico ed un sonno sempre tranquillo. Perfetto anche per animali domestici di età avanzata, quindi con artrite, o animali appena guariti da lesioni, ma anche animali in dolce attesa.

Il tappetino possiede due proiettori di surriscaldamento 131°F, i quali sono incorporati per poter prevenire la combustione ad una temperatura alta. La spina del tappetino può essere collegata anche per 24h, perfetta per essere utilizzata tutto l’inverno ininterrottamente. Il tappetino può essere posizionato anche su divani o letti, in modo che, tutti i pelosi possano riscaldarsi anche lì.

Il potente tappetino riscaldante per animali domestici di Pecute, è perfetto per riscaldarli durante l’inverno, oggi, lo troviamo in offerta su Amazon a soli 38,98€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.