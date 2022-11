Tappetino Riscaldante in OFFERTA: il tuo gatto sempre al CALDO

Il Tappetino Riscaldante è lo strumento adatto se vuoi far vivere il tuo gatto in tranquillità questi freddi mesi invernali.

Cosa non faresti per il tuo micione? Fondamentalmente, è lui che ti coccola, che aspetta il tuo ritorno a casa dopo una dura giornata di lavoro, è lui che apprezza sempre le tue coccole e ti ascolta. Merita tutte le attenzioni del mondo. E se nei mesi invernali soffrisse particolarmente il freddo, sarebbe una cosa accettabile secondo te? Allora acquista subito il Tappeto Riscaldante per Gatto con il 20% di OFFERTA, a cui puoi applicare un ulteriore COUPON di 10 euro.

La Pecute ha realizzato questo prodotto per riuscire a capire e rendere felice sempre il tuo animale domestico. Potrai così sempre mantenere al caldo il tuo micio a solo 39,99 euro ed applicando il Coupon avrai altri 10 euro di sconto, potrai quindi pagare ben 20 euro in menorispetto il prezzo originale.

Se possiedi un account Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce gratuita in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento. In occasione del Black Friday ti sarà molto utile visti i tanti acquisti che verranno effettuati soprattutto in questo periodo.

Il tuo gatto con il tappetino riscaldante finalmente non sentirà mai più freddo ed avrà il giusto tepore

Il guscio duro del tappeto è rispettoso della sostenibilità dell’ambiente, ed è molto robusto. Resistente all’acqua non dovrai preoccuparti di eventuali perdite o scosse elettriche pericolose per il tuo animale.

Il termostato installato nel prodotto permette un controllo della temperatura autonomo, scatta e si chiude quando raggiunge la temperatura prestabilita ed assicura una permanenza del calore per evitare sprechi energetici e di calore. Il cuscino che riveste il tappeto in flanella morbida può essere pulito facilmente ed utilizzato anche da solo.

Vuoi far sentire il tuo gatto coccolato anche nei mesi invernali, ed evitare che soffra troppo il freddo? Acquista subito il Tappeto Riscaldante della Pecute, adesso in OFFERTA più COUPON da 10 euro per un PREZZO SUPER.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.