Tappetino riscaldante per cani: offerta BLACK FRIDAY

Scelta Amazon e fra i prodotti più venduti della sua categoria, questo tappetino riscaldante per cani è perfetto per tenere al caldo i vostri pelosi

Scelta Amazon e fra i prodotti più venduti della sua categoria, questo tappetino riscaldante per cani è perfetto per tenere al caldo i vostri amici a quattro zampe.

L’inverno è arrivato non solo per noi, ma anche per i nostri amici pelosi. I nostri migliori amici, soprattutto i cani che vivono molto in appartamento, adorano accucciarsi in posticini caldi. Se la tua casa ha pavimenti in granito o marmo, è possibile che per loro stanziare a terra non sia poi così confortevole. Su Amazon puoi trovare un incredibile tappetino riscaldante perfetto per cani e gatti, con misure 40×70 e con timer e temperatura regolabile.

La fodera del tappeto è in flanella ed è lavabile in lavatrice, senza destare alcuna preoccupazione qualora si dovesse sporcare. Il cavo attaccato al controller con timer e temperatura è in acciaio inossidabile, e quindi perfettamente “sgranocchiabile” dal tuo amico a quattro zampe, garantendogli sempre massima sicurezza. Il materiale impermeabile in PVC blocca la proliferazione di batteri o funghi, non sbiadisce ed è molto resistente.

Controller per impostare la temperatura

Il controller in dotazione può essere impostato per lo spegnimento automatico della funzione riscaldante del tappetino, che a sua volta può essere regolato in 6 livelli di intensità. Si può accendere e spegnere il tappetino in qualsiasi momento, oppure decidere di lasciarlo accesso per pochi minuti. Basta mezz’ora per ottenere un calore super confortevole per il tuo cucciolo.

La confezione comprende il tappetino riscaldante, la fodera in flanella e il manuale di istruzioni: acquistalo per il tuo cane o il tuo gattino approfittando del 15% di sconto pagandolo solamente 31,44€. Il tuo amico peloso te ne sarà eternamente grato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.