Tappetino per mouse riscaldato OTTIMA IDEA REGALO

Tappetino per mouse riscaldato

In inverno lavorare al computer significa solo una cosa: mani perennemente fredde. Come risolvere quello che è un vero e proprio disagio? Guanti, tazze di tè bollente? No, questi rimedi casalinghi non funzionano affatto. Se anche tu hai questo problema lo puoi risolvere con tappetino per mouse riscaldato.

Da oggi lavorare al computer sarà assolutamente confortevole, mani e avambracci saranno sempre ben caldi.

Tappetino per mouse riscaldato: mai più mani fredde quando lavori al pc

Il tappetino per mouse riscaldato è intelligente, un oggetto di design e soprattutto molto utile per chi passa molte ora della sua giornata al pc. Le sue dimensioni pari a 80 x 33 centimetri arrivano a coprire completamente il piano del tavolo, include in questo modo anche la tastiera del pc, riscaldandolo in maniera uniforme e duratura nel tempo. Non solo resiste all’acqua ed è antigraffio.

Il riscaldamento è estremamente rapido, difatti il tappetino per mouse riscaldato si riscalda interamente entro 10 secondi dall’accensione. Sono disponibili ben 3 livelli di riscaldamento tra cui scegliere: a 35 – 45 – 50 gradi. E grazie al display digitale potrai facilmente modificare le impostazioni tramite il pannello touch. Poi è possibile impostare un timer in base alle proprie esigenze ed è presente la funzione spegnimento automatico predefinito a 4 ore.

Il tappetino per mouse riscaldato è un prodotto sicuro, difatti è impermeabile e previene efficacemente eventuali danni accidentali causati per esempio dal versamento di liquidi. Non solo è presente una protezione da sovracorrente e sovratensione. Infine si tratta di un prodotto a risparmio energetico, questo tappetino vi costerà costa solo 0,08 kWh di elettricità.

