Questo MAGICO tappetino per la lettiera dei gatti ti cambierà la vita!

Micio fa i suoi bisogno e poi sparge sabbietta per tutta casa? Da oggi non più con questo magico tappetino che "blocca" i granuli, su Amazon.

Micio fa i suoi bisogno e poi sparge sabbietta per tutta casa? Da oggi non più con questo magico tappetino che “blocca” i granuli, da mettere vicino alla lettiera. Scopri di più.

I nostri amici pelosi sono spassosi e divertenti, e i gatti hanno diritto a vivere in un ambiente confortevole con una bella lettiera pulita sempre pronta all’uso. Tuttavia, una volta finiti i loro “bisognini”, si crea sempre un disastro: sabbietta e cristalli sparsi ovunque, che a volte rigano pavimenti e parquet in maniera irrimediabile. Nonostante vari tappetini messi sotto, non riesci proprio a bloccarli… ma da oggi tutto questo non sarà più un tuo problema, grazie al magico tappetino per lettiera gatto che intrappola la sabbietta!

Idrorepellente, non tossico, con grandi fori e un doppio strato fatti appositamente per catturare la sabbia e i cristalli della lettiera del tuo micio evitandoti di spazzarli per tutta la casa. Un prodotto rivoluzionario e geniale che ti farà dire “ma come facevo a vivere senza?”

Delicato e sicuro per le zampe del tuo gatto

Realizzato in morbido e sicuro EVA, delicato per gli artigli sensibili del gatto, antiscivolo e traspirante: perfetto e rispettoso anche come tappetino sottociotola per evitare lo spargimento di croccantini e acqua. Si pulisce alla perfezione in pochissimi step: basta “allargare” la tasca che racchiude la sabbietta e rovesciarla in un secchione, oppure aspirarla con l’aspirapolvere. Puoi aspirarla anche da fuori per una pulizia più immediata, ed è assolutamente lavabile sotto l’acqua corrente.

Non attendere oltre, il prezzo è davvero incredibile: appena 11,73€ grazie allo sconto del 15% già applicato da Amazon. Per avere subito una casa più pulita, ordinata e un gattino ancora più felice di usare la sua lettiera!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.